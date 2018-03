Schmitt mit guter Zeit

Anzeige

Die beiden Schwimmer Lukas Schmitt und Vincent Straub vom TV Bad Mergentheim erfüllten die strengen Pflichtzeiten und nahmen an den Süddeutschen Meisterschaften der langen Strecke in Neckarsulm erfolgreich teil.

Lukas Schmitt (Jahrgang 2000) hatte sein hoch gestecktes Ziel, diesmal an der Medaillenvergabe mitzumischen, erreicht und wurde über 1500 Meter Freistil auf der langen 50-Meter-Bahn mit einer respektablen Zeit von 17:04,54 Minuten süddeutscher Vizemeister in seinem Jahrgang. In der offenen Wertung erreichte er einen tollen 15. Platz.

Vincent Straub (Jahrgang 2006) hatte mit der ungewohnten langen 50-Meter-Bahn zu kämpfen, so dass er mit einer Gesamtzeit von 21:27,47 Minuten über seiner Bestzeit blieb und auf dem 13. Platz landete. TVS