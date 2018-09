Schon der dritte Sieg im dritten Spiel

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel besiegelte die erste Herrenmannschaft des SKC Markelsheim am Wochenende nun endgültig ihren Traumstart in die höhere Spielklasse. Als Gast hatte man den KVS Waldrems auf den heimischen Bahnen begrüßt und am Ende deutlich mit einem 6:2 Sieg bei 3329:3204 Holz in die Schranken gewiesen.

Zunächst ausgeglichen

Hierbei erwies sich das erste Drittel der Partie zunächst noch als ausgeglichene Angelegenheit. Auf Seiten des SKC traten Heiko Leber und Dirk Marquart an. In dem Duell Leber gegen Sylvio Trost wechselten sich die beiden Spieler nach jeder Einzelbahn mit dem Satzgewinn ab. Folglich stand es am Ende 2:2 nach Sätzen, wobei Leber aufgrund der höheren Gesamtholzzahl von 564:558 den ersten Mannschaftspunkt für sein Team errang. Marquart fand gut in sein Spiel und sicherte sich direkt die ersten beiden Sätze. Nach knapper Niederlage um nur ein Holz in Satz drei verlor er allerdings auf seiner Schlussbahn den alles entscheidenden Boden auf seinen Konkurrenten Helmuth Reiter. Bei einem 2:2 nach Sätzen ging der zweite zu verteilende Mannschaftspunkt aufgrund des besseren Gesamtergebnisses von 535:525 Holz an den Gast.

Nun lag es an Torsten Leber und Tobias Müller in der Mittelpaarung den haudünnen Rückstand von nur 4 Holz bei einem 1:1 nach Mannschaftspunkten wieder zum Vorteil der Gastgeber umzumünzen. Tatsächlich brachte der zweite Spielabschnitt die Vorentscheidung.

Leber ließ Harald Restifo zu keinem Zeitpunkt eine echte Chance und riss mit einem 4:0 nach Sätzen bei einem Ergebnis von 580:501 den Mannschaftspunkt souverän an sich. Ebenso stark präsentierte sich Müller. Nur einen Satz trat dieser an Gabor Kinka ab und spielte mit einem Gesamtergebnis von 580:542 neben dem nächsten Mannschaftspunkt, genau wie Leber, auch einen großzügigen Vorsprung für den SKC heraus. Somit lautete der Zwischenstand 3:1 nach Mannschaftspunkten bei einer respektablen Führung von 113 Holz zugunsten der Hausherren, als Timo Leber und Helmut Freymüller in die Schlusspaarung geschickt wurden. Peter Hehn trotze Leber zwar zweimal durch nur einen getroffenen Kegel mehr den Satzpunkt ab, mit einem Gesamtergebnis von 559:516 zog Leber den Mannschaftspunkt dennoch deutlich auf seine Seite.

Harter Gegner

Freymüller hatte mit Wolfgang Mayer einen harten und sehr beständig spielenden Gegner erwischt. So gab der Markelsheimer alle vier Sätze ab, hielt mit einem 521:552 den Abstand zu Mayer zumindest jedoch noch in einem akzeptablen Rahmen.

Mit vier gewonnen Mannschaftspunkten und einem um 125 Holz besserem Mannschaftsgesamtergebnis entschieden die SKC-Kegler die Begegnung schlussendlich also nicht nur verdient, sondern auch eindeutig für sich. Als einzige neben dem SKV Brackenheim bislang ungeschlagene Mannschaft belegt der SKC Markelsheim zwischenzeitlich den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Nordwürttemberg. jn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.09.2018