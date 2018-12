Schon wieder das Aus im Halbfinale

Der Walldürner Schachklub trat im Mannschaftspokal des Bezirks Odenwald/Tauber zu Hause gegen die erste Mannschaft des Mosbacher Schachclubs an. Von Anfang an hatten die Walldürner wenig Hoffnung, das Halbfinale zu gewinnen, da die Mosbacher zwei Ligen oberhalb der Bereichsliga spielen. Hinzu kam, dass die Gäste fast in Bestbesetzung antraten.

Als Stefan Dosch am zweiten Brett gegen

...