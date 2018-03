Schüler bewiesen Nervenstärke

Anzeige

Buchen.Einen außergewöhnlichen Erfolg erreichte das Schachteam der Abt-Bessel-Realschule (ABRS) Buchen: als einzigem Team aus dem Neckar-Odenwald-Kreis gelang dem Vierer in den verschiedenen Kategorien und Altersgruppen bei den nordbadischen Meisterschaften in Karlsruhe im Wettbewerb der Realschulen der Sprung ins Baden-Finale, das am 15. März in Denzlingen stattfinden wird. Hier treffen die drei nordbadischen auf die drei südbadischen Sieger.

Im Kader des Buchener Teams standen in der Reihenfolge der Rangliste Andy Wehrhahn, Maximilian Eichholz, Julian Pföhler, Christopher Preuhs, Oliver Preuhs und Christopher Holl, die von Betreuer Karlheinz Eisenbeiser taktisch geschickt eingesetzt wurden.

Von den acht Bezirkssiegern waren lediglich fünf angetreten, von denen drei die Spielberechtigung erlangten. Die ABRS belegte letztlich mit 5:3-Mannschaftspunkten und zehn Brettpunkten Platz drei und hatte am Ende nur einen halben Brettpunkt weniger als der Vizemeister Geschwister-Scholl-Realschule Pfinztal. Das war vor der letzten Runde allerdings nicht klar, und bei einer Niederlage beziehungsweise gar bei einem 2:2-Unentschieden drohte das Aus. Doch in dieser hochspannenden Schlussrunde hielten die Nerven der Odenwälder, und die bis dahin ungeschlagene Realschule Pfinztal wurde nach Siegen von Julian Pföhler, Christopher Preuhs und Oliver Preuhs mit 3:1 bezwungen.