Schulteams auf hohem Niveau

Die Gruppe „Blau“ war an Spannung nicht zu überbieten. Drei Teams waren am Ende punktgleich (jeweils 2:1 Siege). Bei der Auswertung der Einzelergebnisse lagen dann Igersheim und Bad Mergentheim I mit 9:7 Matches vorne. Durch den gewonnenen Direktvergleich ging der Gruppensieg an Igersheim. Gaisbach kam mit 7:8 Matches auf den undankbaren dritten Platz in der Gruppe. Lauda II wurde Vierter.

Die Gruppe „Rot“ ging mit zwei Siegen an Markelsheim I, gefolgt von Assamstadt I. Der dritte Platz ging an Mergentheim II.

In der Gruppe „Gelb“ erkämpfte sich Niederstetten mit zwei 3:2 Siegen den ersten Tabellenplatz vor Weikersheim und Igersheim II. In der Gruppe „Grün“ war Lauda-Königshofen mit drei 5:0-Siegen das stärkste Team. Elpersheim kam mit 2:1-Siegen ins Viertelfinale vor Markelsheim II und Igersheim III.

Die Viertelfinalspiele begannen mit drei Einzeln. Die Doppel wurden nur bei einem Spielstand von 2:1 ausgespielt. Im ersten Viertelfinale gewann Markelsheim I gegen Weikersheim mit 3:0. Das zweite Viertelfinale Elpersheim gegen Igersheim I stand nach den Einzeln 2:1. In den Doppeln erkämpfte Igersheim I die entscheidenden Punkte zum 3:2-Sieg. Im dritten Viertelfinale siegte Lauda I mit 4:1 gegen Mergentheim I. Das vierte Viertelfinale zwischen Assamstadt gegen Niederstetten war bereits nach den Einzel mit 3:0 entschieden. Das erste Halbfinale zwischen Markelsheim und Igersheim I stand nach den Einzeln bereits 3:0. Im zweiten Halbfinale zwischen Lauda I und Assamstadt stand es nach den Einzeln 1:2. In zwei sehr stark gespielten Doppel erkämpfte sich Lauda I beide Punkte und erreichte durch den 3:2-Gesamtsieg das Finale.

Im Finale wurden zwei Einzel und ein Doppel gespielt. Markelsheim führte zu Beginn auf allen drei Plätzen. In der zweiten Spielhälfte gingen nach hartumkämpften Ballwechseln aber beide Einzel zum 2:1 Sieg an Lauda I.

Schulleiter Rainer Iwanski sprach bei der Siegerehrung dem gesamten Turnierleitungsteam ein großes Lob aus. Eine besondere Anerkennung sprach er Ingo Schulz aus, der als „Motor“ den entscheidenden Antrieb beigesteuert habe, um die Schultennismeisterschaften zehn Jahre in Folge erfolgreich durchzuführen.

Zusammen mit Bürgermeister Frank Menikheim gratulierte Lars Schmidt (neu gewählter Vorsitzender der Tennis-Abteilung des TSV Markelsheim) den beiden erst- und zweitplatzierten Teams aus Lauda-Königshofen und Markelsheim für ihre tolle Leistung. Neben dem Pokal und der Urkunde überreichte er den siegreichen Mannschaften die Einladung zum Regierungspräsidiumsfinale am 11. April im Leistungszentrum des WTB in Stuttgart-Stammheim. Auch die drittplatzierten Teams aus Igersheim und Assamstadt durften sich über Pokale freuen.

Die gewachsene Kooperation Schule-Verein hat eine erfolgreiche Bilanz aufzuweisen. Insgesamt waren in den vegangenen zehn Jahren (das diesjährige Turnier mit eingerechnet) 126 Schulteams mit 630 Spielerinnen und Spielern am Start.

Tennis-Schnupper-Angebote

Die Tennisvereine im Sportkreis bieten tennisinteressierten Schnuppertrainingsangebote an Für Vorschul- und Grundschulkinder steht die Bewegungsförderung bei der Tennis-Grundausbildung im Vordergrund. Weitere Informationen sowie Kontaktdaten der Vereine im Sportkreis gibt es bei Ingo Schulz (Telefon 07931/3110, E-Mail: cf-computerfreund@t-online.de). gi

