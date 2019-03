Sechs wichtige Punkte sichern dem TSV den Klassenerhalt in der Landesliga

TSV Röttingen – TSV Lengfeld 3:1 (25:20; 22:25; 25:16; 25:23). Am letzten Spieltag der Saison 2018/19 traf der TSV Röttingen auf den drittplatzierten TSV Lengfeld. Hochmotiviert, den Klassenerhalt zu sichern, starteten die Röttinger Damen in den ersten Satz und übernahmen die Führung. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen holten sie sich das 1:0. Durch Annahmefehler der Heimmannschaft gingen die Gegner im zweiten Satz sofort in Führung und glichen zum 1:1 aus. Mit lautstarker Unterstützung der Fans starteten die Röttinger den dritten Satz. Gute Aufschläge und Abwehraktionen ließen dem Gegner keine Chance, und so gewannen sie deutlich mit 25:16 Punkten. Der vierte Satz verlief zunächst ausgeglichen und trotz kurzer Führung der Gegner überragen die Frauen des TSV Röttingen und erzielte den verdienten Satz- und Spielgewinn.

TSV Röttingen – TSV Weißenburg 3:1 (25:17; 22:25; 25:6; 25:21). Voller Elan starteten die Damen 1 in das zweite Spiel gegen den TSV Weißenburg. Schon am Anfang des ersten Satzes schaffen die Mädels des TSV Röttingen sich abzusetzen. Durch gute Abwehrarbeit und starke Angriffe gewannen sie somit den ersten Satz mit 25:17. Der zweite Satz gestaltete sich von beiden Seiten ausgeglichen. Die Röttinger verloren knapp den Satz durch zu viele Eigenfehler. Motiviert begann die Heimmannschaft den dritten Satz. Mit gezielten Aufschlägen wurden die Gegner unter Druck gesetzt. Sie hatten es schwer, in den Satz zu finden. Die Frauen des TSV Röttingen gewannen den Satz deutlich mit 25:6. Der vierte Satz fiel den Röttingern wieder etwas schwerer. Doch durch stabile Annahmen und gute Abwehrarbeit gewannen sie den Satz und das Spiel. Durch die zwei Siege am vergangenen Samstag sicherten sich die Frauen sechs wichtige Punkte und somit auch den Klassenerhalt in der Landesliga.

Für den TSV spielten: Christine Fleischmann, Mareike Haag, Nadine Hofmann, Sonja Krieger, Katharina Lutz, Sophia Mark, Julia Roman, Vanessa Schmitt, Carmen Schweizer und Carolin Thomas. tsv

