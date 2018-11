Seckach überrascht

Aufsteiger schlägt Tabellenführer – so geschehen in Seckach. Die Sportkegler des SV Seckach haben einmal mehr gezeigt dass sie auch in der Regionalliga eine starke Rolle einnehmen. Mit diesem Sieg hat die Mannschaft den dritten Tabellenplatz zum ende der vorrunde nur ganz knapp verpasst, es fehlen lediglich 1,5 Mannschaftpunkte. Die gemischte Mannschaft hatte in Sindelfingen keine Chance. Sie mussten mit einer hohen Niederlage nach Hause fahren. Die Spiele endeten: SV Seckach – TV Unterlenningen 5:3 Punkten und 3181:3146 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 497; Markus Münnich 553; Rainer Miesch 544; Reinhold Winter 528; Markus Winter 527 und Jürgen Retter 532 Holz. VFL Sindelfingen – SV Seckach g. mit 6:2 Punkten und 2889:2645 Holz. Gespielt haben: Heidi Sander 351; Helmar Arthofer 420; Gabriele Büchler 468; Lukovskij Artem 430; Sven Arthofer 447 und Florian Arthofer 529 Holz. svs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018