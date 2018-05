Sehr stark im Mehrkampf

Anzeige

In Brackenheim wurden Qualifikationswettkämpfe der Klasse U14 zu den Württembergischen Bestenkämpfen in Nagold Mitte Juni ausgetragen. Durch Regen und Wind hatten alle Teilnehmer schwierige Bedingungen, was Marlene Stegers aber nicht abhielt erfolgreich den Wettkampf zu absolvieren.

Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim war Marlene Stegers die einzige Starterin, die an dieser Veranstaltung teilnahm. Auf regennasser Bahn startet sie gut mit 11,28 Sekunden in den Wettkampf.

Schwierig auch der Anlauf und Absprung vom nassen Absprungbalken beim Weitsprung. Mit der richtigen Mischung aus Risiko und Sicherheit beim Absprung gelang ihr mit 4,21 Meter eine Weite, mit der sie durchaus für den Verlauf des Vier-kampfes zufrieden war. Mit 460 Punkten brachte ihr dies auch die größte Punktzahl der vier Disziplinen.