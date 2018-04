Selma Kunz gewinnt den Titel

In der Altersklasse U18w gewann Selma Kunz (Mitte) vom TV Niederstetten den Titel. Johanna Fladung (rechts) wurde Dritte und Natalie Keim (Zweite von links) Fünfte. © Bäurle

Die Bezirksmeisterschaften 2018 der Sportkegel-Jugend fanden in Rainau-Schwabsberg und Schrezheim statt. Hier hatten die Jugendlichen des Bezirks die Möglichkeit, sich für die Württembergische Jugendmeisterschaften im Einzel am 28./29. April in Hattenburg und Bad Wurzach zu qualifizieren.

Plätze hierfür waren in diesem Jahr nach der für den Bezirk so erfolgreichen Württembergischen

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2538 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018