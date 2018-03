Senioren sind Meister

Anzeige

Dem SKC Markelsheim ist leider ein bedauerlicher Fehler unterlaufen, denn er ließ uns zu Wochenanfang einen „alten“ Bericht zukommen, den wir dann in unserer gestrigen Ausgabe veröffentlicht haben. Hier nun der „aktuelle“ Bericht mit den Partien vom Wochenende.

Oberliga Nord Senioren

TV Niederstetten – SKC Markelsheim 2:4. Nur ein Holz Vorsprung reichte den Markelsheimer Senioren, um in Niederstetten zu siegen und sich damit die Meisterschaft in der Oberliga zu sichern. Ohne Spielverlust reicht es nun schon vorzeitig zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga. Es spielten Alois Schneider (492 Holz), Andreas Mehburger (444), Gerd Reißenweber (474) und Helmut Freymüller (532).