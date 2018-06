SG behält die Nerven

Anzeige

Der Spielbeginn bei holprig. Erst mit einem außergewöhnlich langem Drive, der bis ins zweite Viertel ging, arbeiteten sich die Schwaben richtig weit vorwärts und erzielten zum Schluss mit einem kurzem Laufspiel den Führungstouchdown zum 8:0 (Zweipunkteversuch gelungen).

Offensichtlich war es die Ansprache der SG-Coaches, die dem Team in der Pause zum Siegeswillen verhalf. Schon der erste Drive begann vielversprechend. Quarterback Noah Merscher selbst machte mit einem Lauf über 50 Yards in die Endzone Mut, der allerdings wegen eines Foulspiels nicht gewertet wurde. Wenig später fing Stuttgart einen seiner Pässe ab (Interception), so dass neues Unheil drohte. Die Defense stand jedoch sicher und zwang die Arrows zum Punt, den Ludwig Volk bis knapp vor die Endzone returnieren konnte. Hier brauchte es dann allerdings drei Versuche, bis Clemens Nagel den Ball dank guter Vorblockarbeit sicher in die Endzone trug (8:8, Zweipunkteversuch Lucas Hohenstein).

Nach dem letzten Seitenwechsel brachte ein weiter Kick von Patrick Angele die nächste Chance, denn wieder machte die Defense der Spielgemeinschaft gehörigen Druck. Dadurch gelang es Sven Weiner, einen gegnerischen Pass abzufangen und über 28 Yards in die Endzone zu tragen (8:14, Zweipunkteversuch misslungen). Stuttgart gab sich derweil keineswegs geschlagen. Schon nach wenigen Spielzügen kamen die Schwaben unmittelbar vor die Goalline und überwanden diese wiederum mit kurzem Lauf (16:14, Zweipunkteversuch gelungen).

Jetzt wurde die Zeit knapp. Der nächst Drive musste aus Sicht der Gäste Punkte bringen. Mit Laufspiel und geschickter Nutzung mehrerer Timeouts wurde Sekunden vor dem Schlusspfiff die gegnerische 16-Yard-Line erreicht. Hier vollbrachte Patrick Angele das schier unmögliche: Nach kurzem Pass von Quarterback Merscher setzte er sich gegen sechs gegnerische Verteidiger durch und erlief so den Touchdown zum 16:24 (Zweipunkteversuch erfolgreich durch Lucas Hohenstein).

Damit ist die Spielgemeinschaft Crailsheim Titans/Bad Mergentheim Wolfpack auch im dritten Spiel ungeschlagen und geht als Tabellenführer in das Rückspiel gegen die Stuttgart Silver Arrows am kommenden Samstag auf dem Sportgelände in Onolzheim bei Crailsheim. kv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.06.2018