SG Buchen I behauptet auch weiterhin die Führung

In der Kreisoberliga des Sportschützenkreises Buchen behauptet die SG Buchen I auch weiterhin die zum Auftakt der Runde errungene Führung und Raimund Müller, SV Altheim, war mit 313,7 Ringen bester Einzelschütze. Der SV Hettingen I baut in der Kreisliga A seine Führung weiter aus.

Friedel bester Schütze

Mit sehr guten 315,6 Ringen war Wolfgang Friedel vom SV Schloßau bester Einzelschütze. In der Kreisliga B setzte sich der SV Rippberg I an die Spitze der Wertung und hatte mit Bernhard Schmidt, er erzielte 306,7 Ringe, den besten Einzelschützen in ihren Reihen.

Kreisoberliga: SV Altheim I – SV Mudau I 931,6:927,2; SGi Walldürn I – SG Buchen I 928,9:933,5; SG Buchen II – KKS Osterburken II 915,4:924,9. Einzel: Raimund Müller, SV Altheim 313,7; Bernd Thimm, SV Altheim 313,6; Manfred Mechler, SG Buchen 312,5; Thomas Noe, SG Buchen 312,1; Brigitte Schneider, SGi Walldürn 311,0. Tabelle: 1. SG Buchen I 1866,2; 2. SV Altheim I 1860,1; 3. SGi Walldürn I 1853,4; 4. KKS Osterburken II 1851,0; 5. SV Mudau I 1850,3; 6. SG Buchen II 1830,7.

Kreisliga A: SV Hainstadt I – SV Hettingen I 909,4:920,6: SV Schloßau I – KKS Osterburken I 932,7:0; SV Mudau II – SSV Hornbach I 923,9:903,6. Einzel: Wolfgang Friedel, SV Schloßau 315,6; Anton Schmitt, SV Hettingen 313,6; Gerhard Mechler, SV Mudau 313,0; Hermann Hogen, SV Schloßau 309,9; Helmut Pöpperl, SV Hainstadt 309,5. Tabelle: 1. SV Hettingen I 1846,9; 2. SV Schloßau I 1833,2; 3. SV Mudau II 1832,0; 4. SV Hainstadt I 1823,6; 5. SSV Hornbach I 1801,4; 6. KKS Osterburken I 0.

Kreisliga B: SV Rippberg II – SG Buchen III 883,8:872,4; SG Buchen V – SV Rippberg I 875,0:912,7; SGi Walldürn II – SG Buchen IV 868,5:898,7; SG Buchen VI – SV Hettingen II 888,7:888,3. Einzel: Bernhard Schmidt, SV Rippberg 306,7; Jürgen Schmidt, SG Buchen 305,4; Georg Schädle, SG Buchen 305,2; Günter Leitz, SV Hettingen 305,2; Achim Schubert, SG Buchen 305,1. Tabelle: 1. SV Rippberg I 1823,2 2. SG Buchen IV 1798,5, 3. SV Hettingen II 1796,7 4. SG Buchen III 1787,1 5. Rippberg II 1762,4 6. SG Buchen VI 1754,6 7. Buchen V 1752,4 8. Walldürn II 1690,3.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018