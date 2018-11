SG Buchen I bleibt Tabellenführer

Die SG Buchen I bleibt auch nach dem dritten Wettkampf Tabellenführer in der „Kreisoberliga Luftgewehr (Auflage)“ des Sportschützenkreises Buchen. Der SV Mudau I erzielte eine neue Bestmarke mit 937,1 Ringen. Bester Einzelschütze war mit 313,9 Ringen Wolfgang Dambach (SV Mudau).

In der Kreisliga A baute der SV Hettingen I seine Führung weiter aus und hatte in Anton Schmitt (315,3 Ringe) den besten Einzelschützen in seinen Reihen.

Der SV Rippberg I ist souveräner Spitzenreiter der Kreisliga B. Mit 309,9 Ringen war Max Ackermann (SG Buchen) bester Einzelschütze.

Kreisoberliga: SV Mudau I – SGi Walldürn I 937,1:928,4, KKS Osterburken II – SG Buchen I 926,7:929,2, SV Altheim I – SG Buchen II 929,2:932,7. Einzel: Wolfgang Dambach (SV Mudau) 313,9, Rolf Schneider (SGi Walldürn) 313,6, Siegmund Gros (SG Buchen) 313,0, Werner Mächtel (SG Buchen) 312,9, Raimund Müller (SV Altheim) 312,6. Tabelle: 1. SG Buchen I 2795,4, 2. SV Altheim I 2789,3, 3. SV Mudau I 2787,4, 4. SGi Walldürn I 2781,8, 5. KKS Osterburken II 2777,7, 6. SG Buchen II 2763,4. Kreisliga A: SV Hettingen I – SV Schloßau I 931,1:924,8, SSV Hornbach I – KKS Osterburken I 902,1:0, SV Hainstadt I – SV Mudau II 915,8:906,4. Einzel: Anton Schmitt (SV Hettingen) 315,3, Wolfgang Friedel (SV Schloßau) 311,8, Gerhard Mechler (SV Mudau) 311,5, Hermann Hogen (SV Schloßau) 309,4, Helmut Pöpperl (SV Hainstadt) 309,0. Tabelle: 1. SV Hettingen I 2778,0, 2. SV Schloßau I 2758,0, 3. SV Hainstadt I 2739,4, 4. SV Mudau II 2738,4, 5. SSV Hornbach I 2703,5. Kreisliga B: SG Buchen III – SGi Walldürn II 915,5:873,9, SV Hettingen II – SG Buchen V 890,1:853,2, SG Buchen IV – SV Rippberg II 900,3:863,9, SV Rippberg I – SG Buchen VI 915,3:877,1. Einzel: Max Ackermann (SG Buchen) 309,9, Bernhard Schmidt (SV Rippberg) 309,3, Achim Schubert (SG Buchen) 308,0, Ursula Ackermann (SG Buchen) 306,9, Georg Schädle (SG Buchen) 306,7. Tabelle: 1. SV Rippberg I 2738,5, 2. SG Buchen III 2702,6, 3. SG Buchen IV 2698,8, 4. SV Hettingen II 2686,8, 5. SG Buchen VI 2631,7, 6. SV Rippberg II 2626,3, 7. SG Buchen V 2605,6, 8. SGi Walldürn II 2564,2.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018