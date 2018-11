SG Buchen setzt sich ab

In der Kreisoberliga der Luftgewehrschützen im Kreis Buchen baut die SG Buchen I mit 941,2 Ringen ihre Führung weiter aus und hatte in Hannelore Müller, sie erreichte 316,5 Ringe, den besten Einzelschützen in ihren Reihen. Der SV Hettingen I ist souveräner Spitzenreiter in der Kreisliga A und mit 316,1 Ringen war Gerhard Mechler, SV Mudau bester Einzelschütze. In der Kreisliga B ist der SV Rippberg I unangefochtener Tabellenführer. Bester Einzelschütze war Max Ackermann, SG Buchen mit 309,3 Ringen.

Kreisoberliga: KKS Osterburken II – SV Mudau I 920,5:923,3, SG Buchen I – SG Buchen II 941,2:927,9, SGi Walldürn I – SV Altheim I 935,2:926,2. – Einzel: Hannelore Müller, SG Buchen, 316,5; Brigitte Schneider, SGi Walldürn, 313,6, Werner Mächtel, SG Buchen, 313,6, Rolf Schneider, SGi Walldürn, 313,2, Manfred Mechler, SG Buchen, 313,0. – Tabelle: 1. SG Buchen I 3736,6, 2. SGi Walldürn I 3717,7, 3. SV Altheim I 3715,5, 4. SV Mudau I 3710,7, 5. KKS Osterburken II 3698,2, 6. SG Buchen II 3691,3.

Kreisliga A: SSV Hornbach I – SV Hettingen I 905,2:930,4, KKS Osterburken I – SV Mudau II 0:922,7, SV Schloßau I – SV Hainstadt I 922,4:918,8. – Einzel: Gerhard Mechler, SV Mudau, 316,1, Max Mackert, SV Hettingen 315,1, Wolfgang Friedel, SV Schloßau, 314,2, Gisbert Butschbacher, SV Hainstadt, 309,4, Franz Eiermann, SV Hettingen, 308,0. – Tabelle: 1. SV Hettingen I 3708,4, 2. SV Schloßau I 3680,4 3. SV Mudau II 3661,1, 4. SV Hainstadt I 3658,2, 5. SSV Hornbach I 3608,7.

Kreisliga B: SV Rippberg II – SV Hettingen II 884,0:893,7, SG Buchen V – SG Buchen III 884,7:914,5, SGi Walldürn II – SV Rippberg I 861,6:908,7, SG Buchen VI – SG Buchen IV 903,3:886,9. – Einzel: Max Ackermann, SG Buchen, 309,3, Bernhard Schmidt, SV Rippberg, 306,7, Günter Leitz, SV Hettingen, 304,5, Klaus Roth, SGi Walldürn, 303,4, Georg Schädle, SG Buchen, 303,4. – Tabelle: 1. SV Rippberg I 3647,2 2. SG Buchen III 3617,1, 3. SG Buchen IV 3585,7, 4. SV Hettingen II 3580,5, 5. SG Buchen VI 3535,0, 6. SV Rippberg II 3510,3, 7. SG Buchen V 3490,2. Bie

