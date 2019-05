Sie haben die meisten Treffer gesetzt

Der Sportschützenkreis Buchen zeichnete, durch Kreisschützenmeister Werner Mächtel, Kreissportleiter Reinhold Keller und den Referenten Auflage Manfred Mechler, vergangenen Freitag seine erfolgreichen Starter in den Auflagedisziplinen aus.

Für die sportlich herausragenden Leistungen sorgten mit 299 Ringen in Luftgewehr-Auflage Siegmund Gross (SG Buchen), Wolfgang Friedel (SV Schloßau) sowie Bernd Thimm (SV Altheim), in KK-Gewehr 100 m Auflage mit 297 Ringen Siegmund Gross (SG Buchen) und Bernd Thimm (KKS Osterburken), Anton Schmitt (SV Hettingen) mit 288 Ringen in KK-Gewehr 50 m Auflage sowie Elmar Gramlich (KKS Osterburken) mit 290 Ringen in Luftpistole-Auflage.

Luftgewehr Auflage

Senioren I: Mannschaft: 1. SG Buchen I (886 Ringe), 2. SG Buchen II (861). Einzel: 1. Bernd Thimm (SV Altheim, 299); 2. Thomas Noe (SG Buchen, 298); 3. Jürgen Sillmann (SG Buchen, 296). Seniorinnen I: 1. Ursula Ackermann (SG Buchen, 287); 2. Dr. Isolde Adler (SV Altheim, 282). Senioren II: 1. Achim Schubert (SG Buchen, 295); 2. Gisbert Butschbacher (SV Hainstadt, 291); 3. Wolfgang Dambach (SV Mudau, 289). Senioren III: Mannschaft: 1. SG Buchen (888), 2. SV Hettingen (880), 3. SV Schloßau (874). Einzel: 1. Wolfgang Friedel (SV Schloßau, 299); 2. Manfred Schulz (KKS Osterburken, 296); 3. Gerhard Mechler (SV Mudau, 295). Seniorinnen III: 1. Hannelore Müller (SG Buchen, 294); 2. Magdalena Köpfle (SSV Seckach, 292); 3. Gisela Schädle (SG Buchen, 283). Senioren IV: 1. Anton Schmidt (SV Hettingen, 297); 2. Max Mackert (SV Hettingen, 295); 3. Werner Mächtel (SG Buchen, 294). Seniorinnen IV: 1. Brigitte Schneider (SGi Walldürn, 293). Senioren V: 1. Siegmund Gross (SG Buchen, 299); 2. Ludwig Metzger (KKS Osterburken, 296); 3. Manfred Mechler (SG Buchen, 295). Seniorinnen V: 1. Christel Kreuzer (SV Rippberg, 289).

KK-Gewehr 100 m Auflage

Senioren I: 1. Bernd Thimm (KKS Osterburken, 297); 2. Manfred Lüdt-ke (SG Buchen, 290); 3. Roger Höly (SGi Walldürn, 282). Senioren III: Mannschaft: 1. SG Buchen (883); 2. SV Hettingen (869). Einzel: 1. Willi Biemer (SG Buchen, 292); 2. Hans Jürgen Landvoigt (KKS Osterburken, 292); 3. Manfred Schulz (KKS Osterburken, 290). Seniorinnen III: 1. Hannelore Müller (SG Buchen, 294); 2. Magdalena Köpfle (SSV Seckach, 283). Senioren IV: 1. Herbert Pötzsch (KKS Osterburken, 296); 2. Rolf Schneider (SGi Walldürn, 295); 3. Franz Eiermann (SV Hettingen, 295). Seniorinnen IV: 1. Brigitte Schneider (SGi Walldürn, 296). Senioren V: 1. Siegmund Gross (SG Bu-chen, 297); 2. Manfred Mechler (SG Buchen, 292); 3. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt, 291).

KK-Gewehr 50 m Auflage

Senioren I: 1. Bernd Thimm (KKS Osterburken, 285); 2. Manfred Lüdt-ke (SG Buchen, 277); 3. Roger Höly (SGi Walldürn, 272). Senioren III: Mannschaft: 1. SG Buchen (854); 2. SV Hettingen (838); 3. SGi Walldürn (824). Einzel: 1. Willi Biemer (SG Buchen, 285); 2. Hans Jürgen Landvoigt (KKS Osterburken, 282); 3. Manfred Schulz (KKS Osterburken, 281). Seniorinnen III: 1. Hannelore Müller (SG Buchen, 285); 2. Magdalena Köpfle (SSV Seckach, 259). Senioren IV: 1. Anton Schmitt (SV Hettingen, 288); 2. Rolf Schneider (SGi Walldürn, 283); 3. Herbert Pötzsch (KKS Osterburken, 282). Senioren V: 1. Siegmund Gross (SG Buchen, 284); 2. Manfred Mechler (SG Buchen, 281); 3. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt, 275).

Luftpistole Auflage

Senioren I: 1. Bernd Thimm (SV Altheim, 289); 2. Jürgen Sillmann (SG Buchen, 282); 3. Volker Franz (SGi Walldürn, 243). Senioren II: 1. Otmar Büchler (SV Schloßau, 288); 2. Michael Künkel (SGi Walldürn, 275); 3. Bruno Münch (SV Schloßau, 270). Senioren III: Mannschaft: 1. SV Altheim (855); 2. SG Buchen (842). Einzel: 1. Karlheinz Hemberger (SV Schloßau, 289); 2. Wilhelm Weber (SV Altheim, 288); 3. Hans Jürgen Landvoigt (KKS Osterburken, 282). Seniorinnen III: 1. Gisela Schädle (SG Buchen, 286). Senioren IV: 1. Elmar Gramlich (KKS Osterburken, 290); 2. Raimund Müller (SV Altheim, 289); 3. Anton Schmitt (SG Buchen, 275). Senioren V: 1. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt, 286); 2. Kurt Richter (SG Buchen, 265).

25 m Pistole Auflage

Senioren I: 1. Jürgen Sillmann (SG Buchen, 286). Senioren III: 1. Wilfried Nickel (SG Buchen, 288); 2. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt, 281); 3. Alexander Wiese (SG Buchen, 273).

50m Pistole Auflage

Senioren I: 1. Jürgen Sillmann (SG Buchen, 270); 2. Helmut Pöpperl (SV Hainstadt, 266); 3. Wilfried Nickel (SG Buchen, 257).

Zimmerstutzen Auflage

Senioren I: 1. Thomas Noe (SG Buchen, 269). Seniorinnen III: 1. Han-nelore Müller, SG Buchen 270. Senioren IV: 1. Siegmund Gross (SG Buchen, 279); 2. Werner Mächtel (SG Buchen, 268); 3. Reinhold Halbaur (SG Buchen, 267). bie

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019