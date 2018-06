Sieg für U19, Niederlage für U16

Anzeige

Beim U19- und U16-Spieltag der Schwäbisch Hall Unicorns bei den Freiburg Sacristans gab es Licht und Schatten: Während die U19 auf die Erfolgsspur zurückfand, musste die U16 ihre erste Niederlage in diesem Jahr einstecken.

Viel vorgenommen hatte man sich bei den Juniors der Unicorns. Hatte man doch aus Fürstenfeldbruck die erste Niederlage in einem Rundenspiel der Jugendbundesliga seit langem erlitten. Und tatsächlich gelang den TSGlern ein fehlerfreies Spiel, bei dem am Ende ein auch in dieser Höhe verdienter 42:0-Sieg stand.

Insgesamt fünf Touchdown-Pässe von Louis Waldmann auf Angelo Ziogkos (3) und Tim Rieger (2), sowie ein selbst erlaufener Touchdown (alle PAT Joel Klenk) stand am Ende auf der Haller Punkteliste. Headcoach Jan Schreiber zeigte sich dann auch sehr zufrieden ob der Reaktion seines Teams nach der vorangegangenen Niederlage.