Siegismund und Mühleck für die Auswahl nominiert

Anzeige

Der spätere Württembergische Meister wurde kurz nervös, und musste seine zweite Auszeit bei 20:21 Punkten nehmen, bevor er den Satz dann doch endgültig für sich entschied.

Auch im Spiel gegen Rottenburg 1 hielt das Taubertaler Team im ersten Satz gut mit erzielte 18 Punkte, doch im zweiten Satz zeigten sich erste Ermüdungserscheinungen, so dass viele Aktionen nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.

Gegen Ditzingen, den Bezirksmeister Nord, musste man sich, wie schon in der Qualifikation, geschlagen geben. Im Spiel um Platz 7 traf man auf Schmiden 1: Lange und hart umkämpfte Ballwechsel prägten das Spiel. Der erste Satz ging denkbar knapp mit 25:27 Punkten verloren. Die aufmunternden Worte der Trainerin Angelika Hübner halfen nicht, über die Enttäuschung des ersten Satzes hinweg, und so musste das Team auch den zweiten Satz mit 19:25 Punkten an den Gegner abgeben. In spannenden Spielen belegte der TV Bad Mergentheim damit den 8. Platz.

Die besten drei Mannschaften qualifizierten sich für die Süddeutschen Meisterschaften. Aus allen anderen Teams stellt der Landestrainer eine weitere Mannschaft zusammen, die an diesem Turnier teilnehmen darf. Die Freude bei den Bad Mergentheimern war groß, als sowohl Lasse Siegismund als auch Jan Mühleck für diese württembergische Auswahlmannschaft nominiert wurden. angh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.05.2018