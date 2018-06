Silvia Glaser und Jörg Leng siegreich

Anzeige

Die Stadtmeisterschaften der Kegler in Niederstetten sind beendet. Stärkste Teilnehmergruppe waren TV-Fußball mit 25 Startern, gefolgt von der Feuerwehr mit 22. Die Siegerehrung ist am 6. Juli um 19.30 Uhr im Keglerhof Wanck in Streichental. Nachfolgend ein Blick auf die Resultate: Damen bis 49 Jahre: 1. Silvia Glaser 269 Holz; 2. Kerstin Finkenberger 265 Holz; 3. Dorothea Wolpert 237 Holz. Herren bis 49 Jahre: 1. Jörg Leng 297 Holz; 2. Matthias Bender 292 Holz; 2. Udo Glaser 292 Holz; 3. Stefan Dod 288 Holz. Damen ab 50 Jahre: 1. Gudrun Beck 273 Holz; 2. Doris Fischer 268 Holz; 3. Inge Urban 264 Holz. Herren ab 50 Jahre: 1. Günter Keim 307 Holz; 2. Georg Keim 305 Holz; 3. Dieter Gerlinger 304 Holz. Mädchen acht bis elf Jahre: 1. Leni Finkenberger 211 Holz; 2. Hellen Kohlschreiber 179 Holz; 3. Pia Lenzer 170 Holz. Jungen acht bis elf Jahre: 1. Rafael Popp 147 Holz; 2. Maximilian Heisler 111 Holz; 3. Corbinian Müller 97 Holz. Mädchen zwölf bis 17 Jahre: 1. Ronja Weidmann 214 Holz; 2. Alena Hain 164 Holz; 2. Hanna-Marie Layer 164 Holz; 3. Fabienne Weidmann 228 Holz. Jungen zwölf bis 17 Jahre: 1. Tim Schmitt 240 Holz; 2. Leon Finkenberger 223 Holz; 3. Julian Kistner 211 Holz. Bambini bis sieben Jahre: Laurenz Vix 58 Holz, sieben Jahre; Mona Glaser 38 Holz, sieben Jahre; Paul Hermann 26 Holz, sieben Jahre; Celina Bender, 11 Holz, 1,5 Jahre. Damenmannschaften: 1. Kranzjäger gesamt 993 Holz mit Gudrun Beck 273 Holz, Doris Fischer 268 Holz, Birgid Nagel 225 Holz, Lena Beck 227 Holz; 2. Hauptsache Spaß gesamt 958 Holz mit Kerstin Finkenberger 269 Holz, Silvia Glaser 265 Holz, Margot Busch 219 Holz, Brigitte Bottler 205 Holz; 3. JC Oberstetten gesamt 567 Holz mit Alena Hain 164 Holz, Hanna-Marie Layer 164 Holz, Johanna Fleck 136 Holz, Marie Klemmer 103 Holz. Herrenmannschaften: 1. Ein Fünftel gesamt 1192 Holz mit Günter Keim 307 Holz, Georg Keim 305 Holz, Bernd Ringbauer 294 Holz, Sven Süß 286 Holz; 2. Schützen gesamt 1101 Holz mit Jörg Leng 297 Holz, Andreas Behringer 275 Holz, Johannes Heisler 265 Holz, Jürgen Weidmann 264 Holz; 2. Kranzjäger gesamt 1101 Holz mit Dieter Gerlinger 304 Holz, Matthias Bender 292 Holz, Frank Habel 269 Holz, Günter Nagel 236 Holz; 3. Latte gesamt 1061 Holz mit Andreas Dehner 270 Holz, Walter Limbacher 269 Holz, Simon Hub 262 Holz, Alexander Seitz 260 Holz. Firmen & Behördenmannschaften: 1. Bass gesamt 1118 Holz mit Herbert Heinke 296 Holz, Oliver Kühlwein 277 Holz, Michael Fries 274 Holz, Karlheinz Ehnes 271 Holz; 2. Volksbank gesamt 1087 Holz mit Matthias Bender 289 Holz, Helmut Lang 276 Holz, Inge Urban 264 Holz, Sina Kleinhans 250 Holz.