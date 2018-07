Simon Hopf behielt die „weiße Weste“

Anzeige

Die Spieler der Kreisklassen und Kreisligen trafen sich in der Weikersheimer Großsporthalle, um in einem großangelegten Turnier ihren Kreismeister auszuspielen. Zum Turnierbeginn um 10.00 Uhr fanden sich insgesamt 42 Jugendspieler vom VfB Bad Mergentheim, SC Buchenbach, FC Creglingen, TSV Dörzbach, SV Elpersheim, FC Igersheim, ETSV Lauda und TTF Laudenbach zur Begrüßung zum sechsten Jugend-Kreisklassen-Cup Tauberfranken ein. Im Teilnehmerfeld waren auch viele Nachwuchsspieler, die ihre ersten Turniererfahrungen sammeln durften und eine entsprechende Begeisterung an den Tag legten.

Das Turnier fand in einer gemeinsamen Gruppe nach dem „Schweizer System“ statt. Dies hatte den Vorteil, dass alle Spieler die gleiche Anzahl an Begegnungen absolvierten und gleichzeitig fertig waren. So entstand für niemanden eine lange Wartezeit.

In den folgenden Runden traten immer die Spieler mit den meisten Siegen auf dem Konto gegeneinander an – wie auch diejenigen mit den wenigsten Siegespunkten. So war gewährleistet, dass mit zunehmender Dauer des Turniers Jugendspieler mit der gleichen Leistungsstärke aufeinander trafen. Spannende und hart umkämpfte Duelle waren die Folge, die häufig über die volle Distanz von fünf Sätzen gingen. Dabei boten sich den Zuschauern viele spektakuläre Ballwechsel, die mit anerkennendem Beifall bedacht wurden.