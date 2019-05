Sindringen mit Elfmeter zum Meister-Sieg

Markelsheim/E. – Sindr./E. 0:2 Tore: 0:1 (14.) Oleg R. , 0:2 (90.) Fabio Roth.

Bei besten äußeren Bedingungen standen sich der Titelanwärter aus Sindringen/Ernsbach sowie die SGM aus Markelsheim und Elpersheim gegenüber. Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, bei dem es für beide Mannschaften um einiges ging. Der Gast ging durch eine Standardsituation in Führung, nachdem ein Gästespieler am langen Pfosten keinen Gegenspieler bei sich hatte. Die Heimelf gestaltete das Spiel bis zum Pausentee ausgeglichen und hatte auch diverse Chancen. Nach der Pause startete das Heimteam motiviert, konnte die Chancen jedoch nicht verwerten. Stein auf Seiten der Heimischen SGM legte sich in der 65. Minute den Ball zum Freistoß aus guter Position zurecht, der Schuss wurde jedoch vom Torwart vereitelt. Der Nachschuss von Julian Popp ging knapp übers Gebälk. Kurz vor Schluss dann die Entscheidung: Gästestürmer Roth geriet in einer strittigen Szene im 16er ins Straucheln und bekam dafür einen Elfmeter zugesprochen, den der Gefoulte souverän zum Endstand verwandelte.

Neuenstein – Wachbach 0:4 Tore: 0:1 (52.) Simon Kißling, 0:2 (70.) Marco Schmieg, 0:3 (81.) Marco Schmieg, 0:4 (87.) Florian Dörner. – Zuschauer: 185.

Der SV Wachbach gewann verdient, aber etwas zu hoch mit 0:4 beim TSV Neuenstein. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams gegenseitig, so dass Torchancen Mangelware blieben, und mit einem 0:0 die Seiten gewechselt wurden. Im zweiten Spielabschnitt waren sieben Minuten gespielt, als sich die Gäste durchspielen konnten, und Simon Kißling zum 0:1 traf. Neuenstein versuchte in der Folgezeit etwas offensiver zu spielen, es war aber der SV Wachbach, der durch Marco Schmieg in der 70. Minute traf. Die Gastgeber wollten nun den Anschlusstreffer, wurden aber noch zwei mal, in der 81. und 87. Minute eiskalt ausgespielt. Erneut Marco Schmieg, und Florian Dörner stellten mit zwei weiteren Treffer den 0:4-Endstand her.

Michelfeld – Dünsbach 3:1 Tore: 1:0 (32.) Efdal Balaban, 2:0 (68.) Matthias Haag, 2:1 (72.) Mario Guttknecht, 3:1 (78.) Efdal Balaban.

In einer ereignisarmen Anfangsphase hatten die Gäste den ersten Torschuss, den Göltenboth im Michelfelder Tor aber zur Ecke lenkte. Im Anschluss waren es auf Michelfelder Seite Balaban und Funk, die Möglichkeiten hatten. Nach einem Foul im Mittelfeld ließ der Schiedsrichter Vorteil gelten und der Ball wurde auf Blömer gespielt. Der setze sich rechts durch und sein Zuspiel schoss Balaban zum 1:0 ein. Kurz vor Seitenwechsel hatten die robust aber fair spielenden Gäste noch eine Möglichkeit, es blieb aber bei der knappen Halbzeitführung für die Heimelf. Die zweite Hälfte gestaltete sich erstmal ausgeglichen. In der 68. Min. verpassten nach einer Ecke Michelfelder wie Dünsbacher Spieler den Ball. Matthias Haag der den Ball 14 Meter vor dem Tor vor die Füße bekam, schoss dann entschlossen zum 2:0 ein. Die sich nie aufgebenden Gäste verkürzten durch Guttknecht und hatten in den nächsten Minuten Oberhand und Michelfeld hatte gut zu tun, um zu verteidigen. Verzog Balaban war eine Minute später zur Stelle und erzielte aus dem Gewühl heraus das 3:1. In der Schlussphase kamen die Gäste nochmal vors Michelfelder Tor, einmal klärten die Verteidiger, beim nächsten Mal war es die Latte. Niedernhall/Weiß. – Hessental 2:0 Tore: 1:0 (43.) Marco Klappenecker, 2:0 (52.) Marco Hornung – Zuschauer: 160.

Die Zuschauer sahen einen guten Beginn der SGM. Ein erster Schussversuch durch Marco Klappenecker ging knapp über das Tor der Gäste. Die SGM kombinierte gut bis zum Strafraum, scheiterte aber an der Abwehr. Kurz vor der Pause war es Klappenecker, dessen Kopfball gerade noch noch vom Torspieler geklärt werden konnte. In der 43. Minute war es wieder Klappenecker mit einer tollen Aktion. Am 16-Meter-Raum ließ er zwei Gegenspieler aussteigen und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck. Direkt nach Wiederanpfiff hatte Fabian Zürn eine gute Chance zum 2:0, sein Schuss verfehlte das Gehäuse um Zentimeter. In der 52. Minute erzielte Marco Hornung nach Zuspiel von Zürn überlegt das 2:0. In der 70. Minute hatte Benno Schneider die Chance zum 3:0, sein Kopfball verfehlte das Tor knapp. Fünf Minuten später wurde Fabian Zürn im Strafraum gelegt, den fälligen Strafstoß konnte allerdings Bjarne Böhm nicht im Hessentaler Tor unterbringen. Kurz vor Ende stand Zürn zweimal im Privatduell mit dem Torhüter, zweimal blieb Eduard Ilbach allerdings der Sieger. Gewinner des Spiels war allerdings die SGM.

Mulfingen – VFL Mainhardt 1:3

Tore: 0:1 (10.) Fabian Wohlschläger, 1:1 (16.) Christoph Müller, 1:2 (88.) Fabian Wohlschläger, 1:3 (90.) Fabian Schläpple. – Zuschauer: 83.

Mulfingen verliert das enorm wichtige Spiel gegen Mainhardt am Ende noch mit 1:3. In der ersten Halbzeit war Mulfingen die bessere Mannschaft und hatte gute Möglichkeiten. Das 0:1 war die bis dato erste Chance der Gäste. Mulfingen machte weiter und kam kurz darauf zum Ausgleich, Johannes Müller bediente seinen Bruder Christoph und dieser überlupfte den Torhüter zum 1:1. Mainhardt kam besser aus der Kabine und hatte gute Möglichkeiten. Ab der 70. Minute war Mulfingen wieder tonangebend und wurde gefährlicher. In der 78. Minute erzielte Tommy Binder nach Vorarbeit von Felix Beck das 2:1, der gut leitende Schiedsrichter entschied aber auf Aus und gab Abstoß, eine harte Entscheidung aus Sicht der Mulfinger. In den letzen zehn Minuten versuchte Mulfingen nochmal alles und wurde kurz vor Schluss kalt erwischt.

Obersontheim – Bühlerzell 5:0 Untermünkheim – Braunsbach 1:0 Jeweils kein Bericht eingegangen. Ilshofen – Altenmünster Die Partie ist auf Freitag, 24. Mai, 18.30 Uhr terminiert.

