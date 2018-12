SKC-Herren beschenken sich selbst

Im letzten Punktespiel vor Weihnachten beschenkte sich die erste Herrenmannschaft des SKC Markelsheim vorab schon einmal selbst mit einem Heimsieg. Mit dem zweitbesten jemals auf der Markelsheimer Bahnanlage gespielten Mannschaftsgesamtergebnis wurde die SG SKC Aalen mit 7:1 bei 3394:3327 Holz bezwungen.

Als Startspieler wurden für den SKC einmal mehr Heiko Leber und Dirk Marquardt eingesetzt. Leber schlug Christian Haftl nach Sätzen zwar deutlich mit 3:1, aufgrund seiner schwachen Abräumleistung im dritten Spielsatz war es ihm allerdings nicht gelungen, seinen Gegner auch im Hinblick auf die Holzzahl hinter sich zu lassen. So erkegelten beide Rivalen exakt 552 Holz. Marquardt und Jens Brodzinski wechselten sich mit den Satzgewinnen ab. Dank eines hervorragenden Gesamtergebnisses von 580:565 Holz holte Marquardt schlussendlich aber auch den zweiten Mannschaftspunkt für sein Team.

In der Mittelpaarung blieb es weiterhin spannend. Torsten Leber fand gegen Bernd Kremser nach zwei verlorenen Auftaktsätzen noch einmal sehr gut ins Spiel zurück, mit etwas Pech ging sein Duell dann allerdings trotz eines exzellenten Tageseinzelergebnisses mit 1:3 bei 581:582 Holz verloren. Leichter machte es Michael Schmid für Björn Maurer. Nach zwei sehr eng umkämpften Auftaktsätzen ließ dieser den Markelsheimer im dritten Satz wegziehen, so dass Maurers 3:1 bei 529:494 Holz dem SKC auch zu einem kleinen Vorsprung verhalf.

Die Aalener Schlussspieler leisteten dem SKC allerdings erbitterten Widerstand. Timo Leber hatte gegen Rolf Maier aber die richtigen Lösungen parat und sicherte mit einem 3:1 bei 562:549 Holz den nächsten Mannschaftspunkt. Zum großen „Showdown“ der besten Mannschaftseinzelkegler des Tages sollte es zwischen Helmut Freymüller und Markus Schlichtherle kommen. In dem nicht nur sehr ausgeglichenen, sondern auch äußerst hochklassigen Zweikampf behielt Freymüller nach einem 2:2 mit 590:585 Holz die Oberhand.

Der positive Impuls aus dem Sieg der ersten Mannschaft übertrug sich auch auf die im Anschluss spielenden Männer des SKC Markelsheim II. Die besiegten den KC Elchingen zu Hause unangefochten mit 6:2 bei 3164:3083 Holz. Steffen Lehr und Christian Freymüller brachten ihr Team hierbei mit zwei klaren 3:1 Einzelsiegen bereits frühzeitig auf die Siegesstraße. Alois Schneider und Tobias Müller knüpften nahtlos an die Erfolge ihrer Kollegen an und steuerten mit ebenso ungehinderten 3:1- und 4:0-Siegen die Mannschaftpunkte drei und vier für den SKC bei. Schneider erzielte mit 548 Holz dabei das beste Tageseinzelergebnis. Die Schlussspieler Gerd Reißenweber und Bruno Lang schwächelten dagegen etwas und hatten sich außerdem mit den stärksten Spielern der Gäste auseinanderzusetzen. Aufgrund der komfortablen Führung ihrer Mannschaft blieben ihre Niederlagen jedoch folgenlos. Das Spiel in Zahlen: Lehr – Liesch 3:1 (543:505), Freymüller – Zanzinger 3:1 (533:523), Schneider – Dangelmaier 3:1 (548:511), Müller – Weber 4:0 (525:479), Reißenweber – Reiger 1:3 (498:536), Lang – Dussling 2:2 (517:529).

Das Gastspiel der dritten (gemischt spielenden) Mannschaft beim KC Bobstadt-Schweigern machte das erfolgreiche Markelsheimer Kegelwochenende mit einem 7:1-Sieg bei 3052:2893 Holz endgültig perfekt.

Aus Markelsheimer Sicht wurden bei dem mannschaftlich geschlossen starken Auswärtsauftritt diese Ergebnisse gespielt: Kleefeld – Jäger 3:1 (476:463), Glaser – Heck 4:0 (498:441), Lehr – Behringer 1,5:2,5 (516:545), Freymüller – Heck W./ Heck M. (ab Schub 61) 4:0 (523:440), Freymüller – Stauch 2:2 (513:489), Mehburger – Appel 2:2 (526:515). jn

