SKC Markelsheim kehrt in die Oberliga zurück

Hochklassig blieb die Partie auch im zweiten Drittel. Torsten Leber begann stark, aber sein Gegner konterte und führte nach drei Sätzen mit 2:1. Deshalb musste Torsten Leber den letzten Durchgang gewinnen. Mit 150:136 behielt er die Oberhand und holte mit starken 586:562 Kegeln den zweiten Mannschaftpunkt für Markelsheim.

Nahe dran am Punkt war Christian Freymüller. Er zeigte an diesem Tag das beste Abräumspiel aller Spieler, hatte aber in die Vollen seinem Gegner gegenüber deutlich das Nachsehen. Bei 2:2 Sätzen und 560:572 Kegeln ging dieser Punkt an die Gäste. Die Taubertäler bauten den Vorsprung zwar auf 42 Kegel aus, aber ein beruhigendes Polster war das natürlich noch lange nicht.

Das Markelsheimer Schlussduo startete furios und spielte die Gegner zunächst förmlich an die Wand; allen voran Helmut Freymüller, der mit 163 und 160 Holz in den ersten beiden Sätzen auf absolutem Topniveau agierte. Timo Leber gewann ebenfalls die ersten beiden Durchgänge souverän. Das Markelsheimer „Guthaben“ wuchs somit auf 111 Kegel an. Mit einem letzten Aufbäumen versuchte Essingen im dritten Satz, das Spiel noch zu drehen. Markelsheim gab die Sätze ab, behielt aber noch 82 Kegel Vorsprung. Am Ende gingen die letzten beiden Punkte an Markelsheim. Helmut Freymüller setzte sich mit 571:556 (2,5:1;5) durch, Timo Leber bei Satzgleichheit mit 572:550 Kegeln.

Damit steht der SKC Markelsheim bereits vor dem letzten Spieltag als Meister der Regionalliga fest und schafft den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga. In Vertretung von Bezirkssportwart Hermann Bäurle führte Gunther Fladung die Meisterehrung durch.

1. Bezirksliga Männer

SKC Markelsheim II – SG Essingen II 7:1 (3184:3078). Timo Leber sicherte mit 553:506 Kegeln den ersten Punkt. Manfred Lehr hatte mit 474:538 Kegeln das Nachsehen. Es sollte der einzige Punkt für Essingen bleiben. Ein starkes Spiel zeigte Alois Schneider auf seiner ersten Bahn. Mit 176 Kegeln stellte er alle in den Schatten. Am Ende waren es überzeugende 565 Kegel für ihn. Steffen Lehr hatte lediglich im ersten Satz etwas Mühe, kam danach aber immer besser ins Spiel. Vier Gewinnsätze und 536:470 Kegel brachten die souveräne 3:1-Führung. Gerd Reißenweber behielt mit 497:470 Kegeln die Oberhand. Ein starkes Spiel zeigte auch wieder Bruno Lang. Drei gewonnene Sätze und sehr gute 559 Kegel rundeten den starken Gesamteindruck ab. ckb

