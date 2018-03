SKC-Senioren sichern sich den Titel

Anzeige

Robin Kaltenbach erreichte 2,5 Satzpunkte und mit 559:544-Holz den Mannschaftspunkt. Für Heiko Leber wurde es dagegen sehr eng. Nach drei Durchgängen lag er mit 1:2-Satzpunkten zurück. In der Folge schaffte er es, seinem Gegner zwölf Holz abzunehmen und sicherte so mit einem Vorsprung von sechs Holz den Mannschaftspunkt mit 569:563 Holz.

Alois Schneider blieb hinter seinen Möglichkeiten und verlor seinen Mannschaftspunkt mit 497:543. Anders lief es für Torsten Leber, der an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen konnte und sich sicher mit 575:532-Holz den Punkt holte.

Timo Leber machte es auch sehr spannend: Nach drei Sätzen lag er zwar mit 1:2-Sätzen zurück, doch nahm er seinem Gegner durch eine grandiose Aufholjagd im letzten Durchgang 30 Holz abzunehmen. Mit dieser Leistung erreichte er ein 2:2 und den Mannschaftspunkt mit 565:545-Holz.

Einen Tick besser war der Gegner von Helmut Freymüller. Knapp waren drei Entscheidungen der Satzpunkte. Am Ende musste er sich aber mit 540:556 Holz geschlagen geben.

Die nächste Runde im WKBV-Pokal findet am 28./29. April statt.

Oberliga Nordwürttemberg Ü50 Senioren

TSG Backnang – SKC Markelsheim 3:3 (2107:2064)

Die Senioren des SKC Markelsheim beenden ihre Saison mit einem Remis, das jedoch letztlich zum Erreichen der Meisterschaft reicht.

Mit 3:1-Mannschaftspunkten aber weniger Holz-Zahl erreichte der SKC ein Unentschieden gegen hartnäckige Gastgeber. Für den SKC Markelsheim gingen Alois Schneider (529:520 Holz), Andreas Mehburger (485:542 Holz), Gerd Reißenweber (520:529 Holz) und Helmut Freymüller (530:516 Holz) an den Start.

Die erste Herren-Mannschaft der Markelsheimer bestreitet seinen nächsten Spieltag am Samstag, 17. März. Der Liga-Primus empfängt um 12.30 Uhr die zweitplatzierte SG Essingen zum Spitzenduell und will die Meisterschaft klar machen. Die Zuschauer dürfen sich folglich auf eine sehr spannende Begegnung freuen.

Die zweite Markelsheimer Mannschaft spielt ebenfalls am Samstag, und zwar um 16 Uhr ebenfalls in der Heimspielstätte „Ara“, während die dritte Garde des SKC um 14 Uhr in Sulzdorf auf die Bahn muss. df

