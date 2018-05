Softball-Fun-Turnier in Bad Mergentheim

Anzeige

Der Baseball-Club Bad Mergentheim Warriors veranstaltet an Christi Himmelfahrt von 10 bis etwa 19.30 Uhr das „Softball Fun Turnier mit Freunden Vol. 5“. In diesem Jahr treffen acht Mannschaften aufeinander. Mit dabei sind Mannschaften aus den Sportarten Basketball, Handball, Football, Fußball, Volleyball und die Softball-Juniorinnen der Warriors, die Spielpraxis sammeln wollen. Das Turnier ist für Vereine anderer Sportarten gedacht, die nicht so viel über Baseball und Softball wissen. Es geht um den Spaß am Ausprobieren.

Turnierbeginn ist um 10 Uhr auf dem Baseballplatz der Warriors im Deutschordenstadion in Bad Mergentheim.

Rund um das Turnier wird auch einiges für die Zuschauer geboten. So hat jeder die Chance, sein Glück im „Batting Cage“ (Schlagkäfig) unter Beweis zu stellen.