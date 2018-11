Spannende Matches gegen TSV

Die erste Tischtennismannschaft des VfB Bad Mergentheim hat den TSV Crailsheim 9:5 geschlagen, Bad Mergentheim III spielte im bayerischen Bieberehren 8:8.

Herren Bezirksklasse A Gr. 1

VfB Bad Mergentheim – TSV Crailsheim 9:5. Im Heimspiel gegen den TSV Crailsheim setzte sich der VfB Bad Mergentheim I in einer spannenden Begegnung mit 9:5 durch. Nach den Eingangsdoppeln stand es 2:1 für den VfB, Uhl/Wegner setzten sich gegen das Einser Doppel Strecker/Schüler nicht durch. Bei den Einzeln erspielte Pattschull einen weiteren Punkt für den VfB. Uhl musste gegen den stark spielenden Strecker kapitulieren. In der Mitte gab es eine Punkteteilung. Das hintere Paarkreuz erspielte jeweils in drei Sätzen die Punkte für die Badestädter. Spielstand nach dem ersten Durchgang: 6:3 für Bad Mergentheim. Im zweiten Durchgang gab Pattschull sein Spiel im fünften Satz knapp mit 9:11 gegen Strecker ab. Auch Uhl kam mit seinem Gegner nicht zurecht. Dafür glänzte die Mitte mit zwei gewonnen Spielen, bevor Frey den 9:5-Schlusspunkt setzte.

Herren Kreisliga B Gr. 2

SV Bieberehren – VfB Bad Mergentheim III 8:8. Die Eingangsdoppel gingen 2:1 an Bad Mergentheim. Karkhi/Knorr und Wegner/R.Müller waren erfolgreich. Bei den Einzeln gaben Herold und Karkhi ihre Spiele klar in jeweils drei Sätzen ab. Knorr und Wegner brachten die Mergentheimer Dritte wieder mit 4:3 in Führung. F. Müller und R. Müller ließen Bieberehren nach dem ersten Durchgang mit 5:4 in Führung gehen. Karkhi glich zum 5:5 aus und Herold verlor auch noch sein 2. Einzel. Knorr und R. Müller stellten schon mal das Unentschieden sicher und MGH III ging mit 8:6 in Führung. Den vielleicht erhofften Sieg verspielten dann F. Müller und das Schlussdoppel Karkhi/Knorr, also blieb es beim 8:8-Unentschieden. Bemerkenswert ist, dass 30 Zuschauer diese Begegnung verfolgten.

Bad Mergentheim I ist am Samstag um 18.30 Uhr Gastgeber für den TSV Niedernhall II in der Turnhalle Stadtgarten. bö

