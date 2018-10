Spannende Wettkämpfe

Der Main-Neckar-Turngau veranstaltet am morgigen Samstag die Gaueinzelmeisterschaften der männlichen Turnerjugend in der Sporthalle in Hettingen. Die Turner aus den Vereinen vom TV Königshofen, SV Königheim, TV Mosbach und FC Viktoria Hettingen messen sich in ihrer jeweiligen Altersklasse an den sechs olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Das größte Teilnehmerfeld wird bei den jüngeren Athletinnen und Athleten sein, wobei auch in allen anderen Altersklassen bis hin zur Männerriege mit spannenden Wettkämpfen zu rechnen ist. Die Wettkampfleitung liegt in den Händen von Gaukunstturnwart Dirk Michel. Der Wettkampfbeginn ist um 13.30 Uhr. ds

