Spannung bis zum Schluss

Am Pauschenpferd wendete sich das Blatt, und die Spvgg sicherte sich das Gerät. Beste Wertungen erreichten hier dennoch Mario Müller und Jan Moritz Bortt mit 11,60 und 11,90 Punkten.

An den Ringen wiederum zeigten die Turner kraftvolle Elemente und standsichere Abgänge. Mit 47,75 zu 46,15 Punkten ging dieses Gerät an die KTV. Mit 12,90 und 12,50 Punkten erfreuten Johannes Gerlach und Mario Müller nicht nur das eigene Team, sondern auch die Zuschauer aus Mössingen mit ihren geturnten Kreuzhängen aus verschiedensten Positionen.

Nach der Pause musste die KTV am Sprung ihren ersten und einzigen Sturz an diesem Tag hinnehmen und verlor wichtige Gerätepunkte. In der Vergangenheit verdankten die Hohenloher ihre Siege schon oft den standsicheren Sprüngen. Diesmal hieß es jedoch alle Kräfte auf die beiden letzen Geräte zu kompensieren.

Plan nicht aufgegangen

Am Barren ging der Plan nicht auf, und der vorher mühsam erturnte Vorsprung verringerte sich deutlich. Trotz fehlerfreier Übungen vermochten es die KTV-Turner nicht, die Kampfrichter von sich zu überzeugen und erhielten hohe Abzugswerte. An diesem Gerät turnten Jan Moritz Bortt (11,50), Mario Müller (10,55), Michael Hemming (10,10) und Ferdinand Heinrich (9,10).

Vor dem Reck wurde es noch einmal spannend. Der Gegner lag nur knapp hinter Hohenlohe. Nun hieß es noch einmal Gas geben und die letzten Reserven mobilisieren. Am Ende entschied die letzte Wertung des gegnerischen Turners das Gesamtergebnis. Mit knappen 40,85 zu 41,00 Punkten ging das Reck an die KTV und führt damit den Wettkampfsieg herbei.

Nach einer Pause trifft die zweite Herrenmannschaft der KTV Hohenlohe am 7. April auf die zweite Mannschaft des MTV Stuttgart.

Für die KTV II turnten: Mario Müller (VfL Mainhardt), Michael Hemming (TSV Crailsheim), Johannes Gerlach, Ferdinand Heinrich, Yannik Kübler, Jan Moritz Bortt (alle TSG Öhringen). kg

