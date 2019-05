Spielerisch verbessert

Die Jugendspielerin Karalina Klein von der Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim startete beim 2. Baden-Württembergischen Ranglistenturnier in Dossenheim in der Altersklasse Mädchen U13.

Beim Aufeinandertreffen der 16 besten Mädchen aus ganz Baden-Württemberg schrammte sie in ihrem Auftaktmatch knapp an der Sensation vorbei, als sie die Nummer zwei der Rangliste an den Rand einer Niederlage brachte. Leider gelang es ihr noch nicht, diese überragende Leistung auch in den nächsten Spielen zu konservieren. Karalina Klein zeigte sich allerdings spielerisch und taktisch stark verbessert, was eindeutig ihrem unermüdlichen Trainingsfleiß zuzuschreiben ist. Deshalb konnte sie in ihrem letzten Spiel ihre Rivalin aus Stuttgart deutlich besiegen und den 15. Platz erringen. Mit weiteren Erfolgen kann der Badminton-Jugendtrainer Thomas Beiersdorf auch in Zukunft rechnen. Weitere Infos zur Abteilung Badminton des TV MGH unter: www.badminton-mgh.de. mk/tb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.05.2019