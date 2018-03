Sport in seiner Vielfalt zu sehen

Anzeige

Der männliche Bezirksentscheid der Badischen Turnerjugend im Geräteturnen findet am Sonntag, 18. März, in Hettingen statt. Es werden bei diesen Bestenwettkämpfen Mannschaften aus dem Turngau Mannheim, Heidelberg, Elsenz und Main-Neckar-Turngau an den sechs olympischen Geräten zu sehen sein.

Die ersten beiden Mannschaften aus den jeweiligen Turngauen haben sich über den Gauentscheid für diesen Wettkampf qualifiziert. Der Main-Neckar-Turngau wird als Ausrichter den Wettkampf leiten. Es wird in drei Durchgängen geturnt. Beginnen werden um 9 Uhr die jüngsten Turner der Altersklasse M 8/9 und M 10/11.

In allen Altersklassen

Der zweite Durchgang startet um 12 Uhr, der letzte Durchgang um 15 Uhr. Zwischen den Durchgängen werden unter der Leitung von Thomas Busch vom Main-Neckar-Turngau die Sieger geehrt.