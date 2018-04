Sprünge waren der krönende Abschluss

Anzeige

Die zweite Damenmannschaft der KTV Hohenlohe erreichte Platz sechs bei den STB-Liga-Kämpfen in der Heinrich-Ehrmann-Halle in Ingelfingen.

Nach einem guten Wettkampf vor einem Monat starteten die Athletinnen kürzlich vor heimischem Publikum in die zweite Runde. Trotz Verletzungspech gingen die Turnerinnen in Ingelfingen motiviert an ihr erstes Gerät, den Stufenbarren. Allerdings hatten die sieben gegnerischen Mannschaften den Schwierigkeitsgrad ihrer Barrenübungen deutlich erhöht. Dadurch verloren die Hohenloherinnen den Anschluss.

Auch am folgenden Schwebebalken wurden nicht die erhofften Punkte erzielt. Die vielen Stürze zeigten, dass das Gerät nicht zu Unrecht „Zitterbalken“ genannt wird.