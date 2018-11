Stärkstes Team unbesiegbar

„Nach den zurückliegenden Erfolgen gegen den TSV Schönau (74:68) und die TSG Wiesloch (73:55) zeigten die Basketballspieler der „Skyhookers“ aus Buchen auch im vergangenen Heimspiel gegen den Oberliga-Absteiger KuSG Leimen über weite Strecken der Partie eine gute Leistung. Allerdings reichte diese leider nicht aus, um gegen das wahrscheinlich stärkste Team der Liga zu bestehen.

Dabei startete Buchen sehr gut in die Begegnung. Die Gastgeber zeigten sich im ersten Viertel sehr angriffsfreudig und punkteten variabel sowohl über ihre Center- als auch über ihre Flügelspieler. So ging es mit acht Punkten Vorsprung in den zweiten Spielabschnitt (21:13). In diesem war es abermals Heintzman, welcher mit sechs Punkten in Folge die Gäste wieder ins Spiel brachte (21:19).

Mit einem 31:39-Rückstand ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel konnte Buchen zunächst auf 37:39 verkürzen, ehe man unerklärlich wieder einbrach. Ein Rückstand von 37:50 war die Folge. Zwar gelangen den „Skyhookers“ in den letzten Minuten des Viertels vor allem durch einen konsequenten Zug zum Korb über Jochen Lemp, Maximilian Linsler und Niclas Heydler noch 13 Punkte, allerdings kassierte man selbst auch zehn, sodass es beim Spielstand von 50:60 ins letzte Viertel ging. In diesem konnte man trotz guter Aktionen der gut aufspielenden Center Dustin Hartmann und Niklas Linsler den Rückstand nicht mehr verkürzen. In den letzten Minuten zollten die „Skyhookers“ dem schnellen Tempo und dem eigenen hohen Engagement etwas Tribut, so dass man noch einige vermeidbare Punkte hinnehmen musste, ohne welche die verdiente Niederlage sicherlich nicht so hoch ausgefallen wäre (62:82).

Weiter geht es nun am heutigen Samstag mit einem schweren Auswärtsspiel beim BAC Hockenheim, in welchem man seine eigenen Anstrengungen und guten Leistungen wieder mit einem Sieg belohnen möchte.

Die Basketball-Frauen des TSV Buchen siegten verdient gegen die Basket Ladies Kurpfalz III in eigener Halle mit 53:42. Bereits im ersten Viertel zeigte sich, dass Buchen die dominierende Mannschaft auf dem Platz war. Im zweiten Viertel gelang es den Damen, den Vorsprung weiter auszubauen. Der schrumpfte von ehemals 14 Punkten vor der Halbzeitpause auf gerade einmal sechs Punkte zum Ende des dritten Viertels (34:28). Nach einem hochkonzentrierten vierten Viertel, in dem man die Führung dank guter Mitteldistanzwürfe der Flügel wieder deutlich an sich nehmen konnte, gewann man das Spiel nach einer durch viele Fouls gekennzeichneten Partie mit 53:42. Für die Damen rund um die Coaches Jens Oberhauser und Steffen Börkel ist der zweite Sieg in der Liga ein wichtiges Signal in Richtung Klassenerhalt. sa/gö

