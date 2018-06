Steigerung auf 6,39 Meter

Anzeige

Zu einer spannenden Sache wurde das Springermeeting in Sinsheim. Über 100 Athleten aus 20 Vereinen waren gekommen, um in vier Sprungdisziplinen ihre Form zu testen. Max Fischbeck von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim beeindruckte mit seiner Serie im Weitsprung. Er startete in der Altersklasse U18. Obwohl er ohne spezielles Weitsprungtraining war, landete einen Volltreffer.

Mit Tim Wagner (Sinsheim) und Niklas Ludwig (Mannheim) waren zwei gute Sechs-Meter-Springer im Wettbewerb dabei. Sie legten gleich ordentlich los. Im ersten Durchgang sprang Niklas Ludwig 6,11 Meter und Tim Wagner 5,94 Meter. Max Fischbeck lag bis dahin mit 5,78 Meter auf dem dritten Rang.

Mit seinen beiden nächsten Sprüngen arbeitete sich Max Fischbeck auf den ersten Platz vorn. 6,14 Meter und 6,39 Meter war eine deutliche Steigerung. Niklas Ludwig verbesserte sich noch auf 6,24 Meter, konnte aber den Tagessieg von Max Fischbeck nicht gefährden. hl