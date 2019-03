SVG mit Sieg und Niederlage

Zum letzten Heimspieltag in der Landesligasaison spielten die Frauen des SV Großeicholzheim die Gäste aus Hockenheim und Leimen. Nach einer lehrreichen und schönen Saison, in der die Mädels des SVG erstmals Landesligaluft schnupperten, galt es, trotz verletzungsbedingter Ausfälle, sich nochmals zu konzentrieren und den zahlreichen Zuschauern attraktiven Volleyball zu zeigen.

Völlig befreit spielte die Heimmannschaft munter drauf los und setzte den Gegner von Beginn an mit starken Angaben, cleveren Angriffen und einer schnellen Abwehr unter Druck. Sichtlich überrumpelt vom selbstbewussten Auftreten der Heimmannschaft gelang es den Hockenheimerinnen nur schwer, ins Spiel zu finden. So verbuchten die Mädels vom SVG den ersten Satz für sich. Und man spürte gleich: Hier geht noch mehr. Aber auch die Gäste kamen besser die in die Partie und nutzen kleine Unkonzentriertheiten gnadenlos aus. Doch der SVG gab nicht auf. Motiviert und vor allem konzentriert, begeisterte man die zahlreichen Fans und fuhr den zweiten Erfolg in der Landesliga ein (25:22; 15:25, 25:19, 25:19).

Die Kräfte schwanden

Überglücklich startete man in die zweite Partie des Tages. Die Gegnerinnen aus Leimen machten es der Heimmannschaft zunächst schwer und hebelten mit schnellen Angriffsschlägen die Abwehr oftmals aus. Besonders gegen Ende des Satzes erwachte jedoch der Kampfgeist des SVG zurück. Der Satz endete denkbar knapp. Man merkte jedoch, dass die Kräfte weiter schwanden.

Dennoch gab die Mannschaft nicht auf und versuchte mit allem, was sie hatte, dagegen zu halten, musste sich aber der am Ende besseren Mannschaft aus Leimen geschlagen geben, und zwar mit 23:25, 16:25, 16:25.

Großeicholzheim: Bangert, Lea; Gramlich, Madeleine; Holzschuh, Isabel; Markert, Miriam; Müller, Anika; Müller, Ines; Schell, Carina und Weiser, Julia.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019