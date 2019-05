Tabellenführer Harthausen geht in Laudenbach mit 0:4 unter

Laudenbach - Harthausen 4:0 Tore: 1:0 (38.) Bastian Konrad, 2:0 (55.) Phillip Mühleck, 3:0 (64.) Tim Silberzahn, 4:0 (74.) Tim Silberzahn. – Zuschauer: 132.

Tabellenführer Harthausen ging beim TSV Laudenbach mit 4:0 unter. Harthausen erspielte sich noch ein Chancenplus in Halbzeit eins (u.a. ein Schuss knapp rechts vorbei und Torschützenlistenführer J. Heidinger, der knapp am wiedergenesenen Götz im Tor scheiterte). Im Gegenzug lupfte jedoch Bastian Konrad (zehn Minuten zuvor eingewechselt) nach tollem Kampf und nachdem er parallel zur Grundlinie zum Tor zog, den Ball ins kurze Eck am Keeper vorbei zum 1:0. In Halbzeit zwei hatte Harthausen bei einem Gedränge im Strafraum (55.) den Ausgleich auf dem Fuß, der anschließende Abschlag gelangte jedoch zu Phillip Mühleck, der von der linken Strafraumecke in die Mitte ziehend einen Gegenspieler und den Torwart stehen ließ und locker zum 2:0 einschob. Laudenbach erhöhte sogar noch zweimal durch Tim Silberzahn. Einmal (64.) artistisch von der Strafraumgrenze eine hüfthohe seitliche Direktannahme ins lange Eck und (74.) nach einer Ecke als er am Pfosten den Ball einnickte. Der SV blieb erstaunlich zahnlos im Angriff in der zweiten Halbzeit. Zum Abschluss hatte sogar Tobias Silberzahn, der sein Comeback nach 13 Monaten gab, mit einem langen Kopfball eine gute Chance, die Stein vereitelte.

Hohebach - Schrozberg 2:0 Tore: 1:0 (29.) Steffen Breuninger, 2:0 (97.) Manuel Zenkert (87.). - Zuschauer: 120.

Nach einigen sieglosen Spielen war dem TSV der Wille anzumerken, diese Serie zu beenden. Nach einer Reihe von Standardsituationen konnte Breuninger dann nach einer knappen halben Stunde einen gut getretenen Eckball perfekt mit dem Kopf verwandeln. Bis zur Pause spielten sich die meisten Szenen dann wieder im Mittelfeld ab. Nach der Pause kam Schrozberg besser ins Spiel. Kurz vor Schluss war es Zenkert, der nach einem Freistoß dem Torwart keine Chance ließ und per Kopf den 2:0-Endstand markierte.

Alth./Neunk. – Blaufelden 1:5

Tore: 0:1 Eigentor, 0:2 Lukas Leiser, 1:2 Marco Jaumann, 1:3 Hendrik Seckel, 1:4 Fabian Wernau, 1:5 Adrian Heger. - Zuschauer: 60. - Reserve 2:0.

Die letzten Wochen der Heimmannschaft liefen nicht nach Plan und so wollte man im letzten Heimspiel der Saison noch einmal Gas geben. Von Anfang an war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 23. Minute konnte die Heimmannschaft einen Eckball nicht aus dem eigenen 16er schlagen und so kam es, dass der Ball vom eigenen Spieler ins Tor zum 0:1 rollte. In der 36. Minute erhöhte der Gast durch Lukas Leiser durch einen platzierten Schuss ins linke Eck auf 0:2. Die Heimmannschaft blieb weiter dran und konnte kurz vor der Pause durch Marco Jaumann und einem sehenswerten Seitfallzieher auf 1:2 verkürzen. In der zweiten Hälfte hatte die Heimmannschaft weiterhin gute Chancen aber konnte den Ball nicht hinter die Linie bekommen. Der Gast machte es da besser und erhöhte in der 52. Minute durch Hendrik Seckel auf 1:3. Durch einen Fehler des Heimtorwarts konnte der Gast durch Fabian Wernau in der 83. Minute auf 1:4 erhöhen. Zum Ende hin durfte sich der Stürmer Adrian Heger in der 89. Minute auch noch in die Torschützenliste eintragen und auf 1:5 schalten. Mulfingen II – Creglingen/Bieb. 3:1

Tore: 1:0 Philipp Frank (21.), 2:0 M. Riegler (51.), 3:0 M . Riegler (62.), 3:1 T. Englert (87.). - Zuschauer: 46. - Reserven: 3:2. Bei sommerlichen Temperaturen und ausbleibendem Gewitter, fand das Spiel in Mulfingen dennoch auf dem Kunstrasenplatz statt. Von Beginn an zeigten die Gastgeber das sie gewillt waren endlich den ersten Heimsieg einzufahren. Gegen heute enttäuschende Gäste aus Bieberehren/Creglingen hatten die Grün-Weißen viel Ballbesitz und wussten diesen auch zu nutzen. In der 21. Spielminute setzte sich Frank im Mittelfeld klasse gegen mehrere Gegenspieler durch, ehe er T. Schneider auf der Außenbahn bediente. Dieser bedankte sich mit einem Querpass den Frank über die Linie drückte. Dies war auch der Pausenstand. Einmal musste Täger im Heimtor gegen Torjäger Gackstatter retten, ansonsten war von den Gästen im ersten Teil nicht viel zu sehen.

Ein ähnliches Bild im zweiten Durchgang: Mulfingen dominierte das Spielgeschehen. T. Schneider traf nur der Pfosten, ehe M. Riegler nach einem langen Ball frei vor Klein auftauchte und diesen auch trocken verwerten konnte (51.). Wiederum M. Riegler besorgte dann nach einer klasse Kombination das 3:0. Etwas glücklich fand der stramme Schuss über den Pfosten und Gästekeeper Klein den Weg ins Tor (62.). Danach verflachte das Spiel etwas und die Gäste hatten etwas mehr Aktionen. Nach einem Mulfinger Ballverlust im Mittelfeld, stellte T. Englert noch auf 3:1 (87.). Am ersten Heimsieg des SV Mulfingen II war aber nichts mehr zu rütteln. Rengersh. – Weikersh./S. II 3:1

Tore: 1:0 (8.) Florian Bauer, 2:0 (25.) Nico Hirschlein, 2:1 (47.) David Schmitt, 3:1 (92.) Tom Falkenberger. - Zuschauer: 60.

Nicht lange war diese Begegnung angepfiffen als die Platzherren einen zugesprochenen Elfmeter sicher in das lange Eck zum Führungstreffer verwandelten. Dessen ungeachtet konnten sich die Gäste im weiteren Spielverlauf einen leichten Vorteil herausspielen und erschienen immer wieder gefährlich vor dem Tor der Heimelf mit mancher guten Torgelegenheit. Im Gegenzug bekam Rengershausen wieder einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher ebenfalls sicher im langen Eck landete und die Führung weiter ausbaute. Etwas später bekam aber auch Weikersheim/Schäftersheim II einen Foulelfmeter. Bei der Ausführung wählte jedoch der Torwart der Heimelf das richtige Eck und parierte den Schuss. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit gelang den Gästen nach einem Missverständnis in der Abwehr der Platzherren auf kürzeste Distanz der Anschlusstreffer. In einer heiß umkämpften Schlussphase zahlte sich bereits in der Nachholspielzeit die hartnäckigkeit eines Rengershäuser Stürmers aus. Dieser lies im gegnerischen Strafraum im Zweikampf nicht locker und konnte sich gegen die Abwehr und den herauseilenden Torwart durchsetzen und den Ball knapp neben dem Pfosten in das lange Eck zum Siegtreffer einschieben.

Billingsbach – Wachbach II 2:0

Tore: 1:0 (61.) Daniel Ley, 2:0 (78.) Daniel Ley.

Die Partie begann mit einem guten Tempo. Ein frühes FC-Tor zählte nicht, weil dem Treffer ein Foul vorausgegangen war. Wenig später setzten die Gäste mit einem Lattentreffer ein Zeichen. Insgesamt hatte der FC in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Per Freistoß verwandelte in der 61. Minute Daniel Ley direkt. Er traf noch ein zweites Mal – indem er den gegnerischen Torhüter mit einem Lupfer überwand und das Spiel so entschied.

