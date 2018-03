Tabellenführer trotz Niederlagen

Anzeige

Es passiert also doch noch: Am zurückliegende Wettkampfwochenende haben Frauen der Seckacher Kegner verloren. Kein perfekter Start für die Kegelabteilung des SV Seckach. Sicher, es war ein Auswärtsspiel, da kann man auch einmal verlieren.

Nichts desto trotz, stehen die SV-Frauen noch immer an der Tabellenspitze. Der zweite Wettkampftag begann da schon viel besser, denn die gemischte Mannschaft war in Backnang erfolgreich. Die Herrenmannschaft hatte das Glück in Seckach vergessen. Trotz einer absolut ansprechenden Leistung setzte man sich gegen einen gut aufgestellten Gegner nicht durch. Als Tabellenführer muss man damit leben, dass sich der Gegner mit Spielern der ersten Mannschaft verstärkt. Tabellenführer ist Seckach aber weiterhin.

Frauen: SV Magstadt – SV Seckach 5:3 Punkte und 3063:2969 Holz. Gespielt haben: Birgit Münnich 515; Barbara Hoffmann 505; Vanessa Arthofer 498; Bruni Pistor 460; Stefanie Pistor 467 und Marta Faix 524 Holz. Gemischte Mannschaft: TSG Backnang – SV Seckach 3:5 Punkte und 2820:2885 Holz. Gespielt haben: Julian Kraus 506; Gabrielle Büchler 430; Sylvia Thierl 487; Sven Arthofer 513; Bruni Pistor 491 und Helmar Arthofer 458 Holz. Herren: SV Mettingen II – SV Seckach 5:3 Punkte und 3305:3292 Holz. Gespielt haben: Markus Münnich 551; Christopher Karle 529; Rainer Miesch 525; Florian Arthofer 566; Markus Winter 568 und Jürgen Retter 553 Holz. Alles in allem ein Wochenende der sehr guten Einzelergbnissen, die sich allerdings nicht immer auf die Teamresultate auswirkten.