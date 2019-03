Talente werden gesichtet

Baden sucht seine Talente: Bei den VR-Talentiade-Sichtungen am 5. Mai (Ausnahme: Stützpunkt Neckarelz am 26. Mai) können sich Junioren des Jahrgangs 2009 um die Aufnahme an einem der elf DFB-Stützpunkte bewerben. Am 8. April finden die Vorsichtungen für die Torhüter statt.

Sichter wählen aus

Jeweils um 11 Uhr starten die Sichtungen. An verschiedenen Stationen können die Nachwuchskicker ihr individuelles Talent unter Beweis stellen.

Die Sichter des BFV wählen die aussichtsreichsten aus, die dann an den DFB-Stützpunkten ein zusätzliches Fördertraining erhalten.

Die Sichtungen „im Odenwald“ finden bei diesen Vereinen statt: Stützpunkt Königheim beim SV Schönfeld, Stützpunkt Altheim beim SV Schlierstadt und Stützpunkt Neckarelz beim TSV Sulzbach (Sichtung am 26. Mai).

Die Torhüter-Vorsichtungen werden überregional an drei Standorten (Leimen, Altheim und Karlsruhe) am 8. April um 18 Uhr im Rahmen des DFB-Stützpunkttrainings durchgeführt.

