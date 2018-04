Team kommt für Aufstieg in Frage

Anzeige

Nach fünf Wettkämpfen in der Landesliga des Schwäbischen Turnerbundes erturnte sich die zweite Herrenmannschaft der KTV Hohenlohe ihren letzten Sieg gegen das WKG Turnteam Oberstaufen II und blieb in der Vorrunde damit ungeschlagen auf Tabellenplatz eins.

Mit 276.70 zu 272.80 Punkten gegen Oberstaufen II zeigte die KTV II noch einmal ihre Kür-Übungen vor heimischem Publikum in Weikersheim, bevor das Team in der Rückrunde im Ligafinale noch einmal gegen alle sechs Mannschaften antreten muss.

Nach sechs Siegen darf sich die KTV II zu den Aufstiegskandidaten zählen. Nun heißt es im Laufe der Trainingswoche, noch einmal Sicherheit in die Übungen zu bekommen und kleine Haltungsfehler auszumerzen, um im Finale noch einmal alle Leistungen abrufen zu können. Mit einem deutlichen Vorsprung von sieben Punkten am Boden startete die KTV II gegen Oberstaufen II stark in den Wettkampf. Alle fünf Bodenturner erreichten Endwertungen um die 13.00-Marke und stellten damit ihr bisher höchstes Geräteergebnis in ihrer Saison auf. Mit Yannik Kübler, Jan Moritz Bortt, Michael Hemming, Joachim Glock und Johannes Gerlach bekamen die Zuschauer gleich fünf Turner der sechsköpfigen Mannschaft an diesem Tag zu sehen.