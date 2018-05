Team-Wettbewerbe fest in der Hand von „Iuventus“

Anzeige

Hannah Vogt stand hinter den Jungen nicht zurück und holte sich in dieser Altersklasse bei den „Mädchen“ die Silbermedaille.

Ebenso sicherte sich Lilian Binöder bei den „Jugend Kata Einzel Mädchen“ mit Silber einen Platz in den Medaillenrängen.

Auch Jessica Kraft schaffte den Sprung aufs Siegerpodest. Ein dritter Platz in „Junioren Kata Einzel Mädchen“ war der Lohn für ihre Mühen.

Nach den erfolgreichen Einzeldisziplinen starteten drei Kata-Teams des IT Franken in ihrer Paradedisziplin und gewannen beide Wettbewerbe: Die Disziplin „Schüler Kata Team“ war fest in der Hand des IT Franken: IT Franken I mit Neal Denzer, Sebastian Stadelmaier und Justin Biko holte sich Gold vor den Teamkollegen vom IT Franken II mit Aaron Henn, Jonas Stadelmaier und Lennert Ilzhöfer. Ebenso ging der erste Platz in „Junioren Kata Team“ an das IT Franken mit Lilian Binöder, Hannah Vogt und Jessica Kraft.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.05.2018