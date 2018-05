Team wird Vizemeister

Anzeige

Hoch motiviert durch die Medaille im Team präsentierten sich Lilian Binöder und Jessica Kraft in ihren jeweiligen Kata Einzeldisziplinen: Lilian Binöder zeigte in „Jugend Kata Einzel Mädchen“ Stärke und sicherte sich mit ihren Katas aus dem Goju-Ryu und Shito-Ryu die wohlverdiente Bronzemedaille. Lilian darf gleich zweimal auf den „Deutschen“ starten und mit ihrem Kata Team und in Kata Einzel den Karateverband Baden-Württemberg vertreten.

In ihrem ersten Jahr in der Altersklasse „Junioren“ kämpfte sich Jessica Kraft Runde um Runde nach oben und durfte sich am Ende eines anstrengenden Wettkampfes über den ansprechenden siebten Platz freuen. Über die Stilrichtung nominiert darf Jessica Kraft auch in ihrer Einzeldisziplin auf der Deutschen Meisterschaft starten. bö

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018