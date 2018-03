Teilnehmerrekord trotz Schneefalls

Anzeige

Zwei Wettkampftage, zwölf Wettbewerbe, 20 Vereine und 248 Teilnehmer: Das sind die nackten Zahlen zum Sparkassen-Cup 2018 in Künzelsau. Dass die 250er-Marke nicht geknackt wurde, lag am starken Schneefall am Sonntagmorgen, der einige von der geplanten Fahrt nach Künzelsau abhielt. Der Fecht-Club Würth Künzelsau war mit der 16. Austragung des Sparkassen-Cups sehr zufrieden.

„Wir hatten nicht nur eine neue Rekordbeteiligung, sondern auch qualitativ hochwertig besetzte Teilnehmerfelder“, freute sich Sportdirektor Dominik Behr. In der Altersklasse U17 starteten bei den Damen mit Vienna Stapf (Künzelsau), Clara Mäschke (Eislingen) und Jolien Corteyn (Belgien) gleich drei Teilnehmerinnen der U17-EM in Sotschi Anfang März. Daher war es auch keine Überraschung, dass sich die Belgierin den Turniersieg sicherte, Stapf und Mäschke belegten jeweils Rang drei.

Sportlich gesehen lief es für den FC Würth insgesamt sehr gut. Mit drei Mal Gold, ein Mal Silber und sechs Mal Bronze sammelten die Künzelsauer Sabreure die meisten Medaillen. Jana Kus und Karl Dünger im Jahrgang 2007/2008 sowie Till Schmierer bei den Bambini standen am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen. Weitere Medaillen gewannen Stapf, Francesca Siegel, Christine Weber Milena Hummel, Jule Zemella, Julian Garcia-Schiller und Leon Schniepp.