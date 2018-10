Temporeich und mit Endspielcharakter

Zum Showdown der U13-Landesliga fuhren die „Flaggies“ der Schwäbisch Hall Unicorns am Sonntag zu den Ludwigsburg Bulldogs. Mit einem 20:20-Unentschieden sicherten sie sich die baden-württembergische Vizemeisterschaft.

Durch die Tunierabsage der Ravenburg Razorbacks bekam die Begegnung der Unicorns gegen die Bulldogs am Sonntag einen echten Endspielcharakter. Gespielt wurde dabei vier mal acht Minuten, und es galt für die Haller, den Vorsprung von zwei Touchdowns der Bulldogs aus dem Hinspiel zu überbieten. Da die Unicorns um die körperliche Überlegenheit der Bulldogs wussten, baute Headcoach Dieter Kronmüller ein paar neue Spielzüge und zwei Defense-Starter in den Angriff ein. Dies sollte sich im Laufe des Spiels bezahlt machen.

Gleich zu Beginn der Partie kamen die Ludwigsburger nach wenigen First Downs in der Haller Endzone zum 7:0 an. Die Antwort der Unicorns kam aber promt. Der etatmäßige Safety Ioannis Clondaris fing in Receivermanier einen 38-Yard-Pass von Len Föllinger zum 7:7-Ausgleich (PAT Föllinger).

Zum Start in die zweite Häfte gelang Quarterback Len Föllinger mit einem starken Lauf die 14:7-Führung für die Einhörner (PAT Föllinger). Doch die Bulldogs legten nur kurze Zeit später auf 14:14 nach. Bei diesem Stand wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt. Wiederrum waren es die Unicorns, die mit dem sehr gut eingespielten Duo Föllinger-Seidel die erneute Führung mit 20:14 herstellten. Nun versuchten die Haller Flaggies alles, um die noch fehlenden Punkte zu erzielen. Doch die Bulldogs trugen erneut den Ball zum Ausgleich über die Haller Torlinie, aber auch den Gastgebern misslang der Extrapunkt. So endete eine sehr temporeiche und bis zum Schluss spannende Partie, in dem Halls Linebacker Carlo Lang mit fünf Quarterback-Sacks glänzen konnte, mit einem 20:20-Unentschieden, das dem U13-Flagteam der Unicorns die Vizemeisterschaft brachte.

Die Punkte für die Hall erzielten: Len Föllinger (8), Ioannis Clondaris (6) und Ben Seidel (6). shu

