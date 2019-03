Test für Stadtlauf in Bad Mergentheim

Jeweils über 80 Starter wetteiferten auf der fünf und zehn Kilometerangebotenen Laufstrecke. Die leicht wellige, überwiegend asphaltierte fünf Kilometer Runde führte bei 13 Grad Celsius vorwiegend durch offenes Wiesengelände, in dem der stetige Wind deutlich spürbar war. Die Läufer beider Distanzen starteten zusammen an der modernen Mehrzweckhalle.

Von der Radsportabteilung des TV Bad Mergentheim gingen zwei Triathleten auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Der 16-Jährige Felix Esterl machte seine Sache gut und lief als Gesamtzweiter (18:32 Minuten) durch das Ziel. In Zukunft wird er wohl die letzte Kurve zum Zielsprint innen wählen, damit kein Konkurrent ihm den Sieg um eine Sekunde noch wegschnappt.

Ben Fischer erreichte nach 20:22 Minuten das Ziel und kam auf den sechsten. Gesamtplatz. Nach einer zweiwöchigen Zwangspause im Training zeigte er sich mit der Zeit zufrieden.

Drei Triathleten wählten die zehn Kilometer Distanz als Test für den anstehenden Bad Mergentheimer Stadtlauf. Pauline Bauer hatte keine guten Erinnerungen an ihren ersten Zehn-Kilometer-Lauf und ging mit gemischten Gefühlen an den Start. Alle Unsicherheit verflog nach den ersten Kilometern. Sie lief nach 46:19 Minuten als viertbeste Frau ein und kam in ihrer Altersklasse auf den ersten Platz.

Simone Hemming zweifelte ebenfalls an ihrer Laufform, weil sie -vom bisherigen Marathontraining auf die Triathlon Kurzdistanz wechselnd, die Umfänge deutlich reduziert und allein die Intensität gesteigert hatte. Im Ziel freute sie sich nach 49:57 Minuten als Gesamtsiebte über den zweiten Platz ihrer Altersklasse und eine persönliche Bestzeit.

Rainer Tietz gewann in einer Zeit von 52:50Minuten in seiner Altersklasse. tvm

