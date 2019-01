Thomas Noe schafft 315,2 Ringe

Die SG Buchen I baute im siebten Wettkampf der Kreisligen in der Kategorie Luftgewehr-Auflage mit 942,9 Ringen ihre Führungsposition weiter aus und hatte in Thomas Noe, er erzielte 315,2 Ringe, den besten Einzelschützen in ihren Reihen. In der Kreisliga A hat der SV Hettingen I weiter den Aufstieg in die Kreisoberliga im Visier, und Anton Schmitt, SV Hettingen, war mit 314,9 Ringen bester Einzelschütze. Neuer Spitzenreiter der Kreisliga B ist die SG Buchen III.

Kreisoberliga

SV Mudau I – SV Altheim I 941,0:923,9, SG Buchen I – SGi Walldürn I 942,9:927,2, KKS Osterburken II – SG Buchen II 925,7:921,5. Einzel: Thomas Noe (315,2), Hannelore Müller (314,9) beide SG Buchen, Stefan Straub (314,4), Simone Bärhausen (313,6), Wolfgang Dambach (313,0) alle SV Mudau.

Tabelle: 1. SG Buchen I (6.552,1); 2. SV Mudau I (6.521,7); 3. SGi Walldürn I (6.506,7); 4. SV Altheim I (6.504,4); 5. KKS Osterburken II (6.472,1); 6. SG Buchen II (6.462,9).

Kreisliga A

SV Hettingen I – SV Hainstadt I 926,3:914,2; SV Schloßau I (ohne Gegner) 926,1; SSV Hornbach I – SV Mudau II 914,9:895,4. Einzel: Anton Schmitt, SV Hettingen (314,9), Gerhard Mechler, SV Mudau (310,7), Wolfgang Friedel, SV Schloßau (309,2), Helmut Pöpperl, SV Hainstadt (309,2), Hermann Hogen, SV Schloßau (308,6).

Tabelle: 1. SV Hettingen I (6.485,8); 2. SV Schloßau I (6.444,4); 3. SV Hainstadt I (6.400,7); 4. SV Mudau II (6.396,4); 5. SSV Hornbach I (6.335,1).

Kreisliga B

SG Buchen IV – SV Hettingen II 901,1:886,0, SV Rippberg I – SG Buchen III 883,6:917,0, SV Rippberg II – SGi Walldürn II 893,8:856,9, SG Buchen V – SG Buchen VI 878,1:905,9. Einzel: Achim Schubert, SG Buchen (311,3), Max Ackermann, SG Buchen (307,5), Christina Kreuzer, SV Rippberg (305,8), Reinhold Halbaur, SG Buchen (305,5), Georg Schädle, SG Buchen (304,0).

Tabelle: 1. SG Buchen III (6.372,2); 2. SV Rippberg I (6.346,8); 3. SG Buchen IV (6.300,1); 4. SV Hettingen II (6.278,3); 5. SG Buchen VI (6.234,3); 6. SV Rippberg II (6.195,2); 7. SG Buchen V (6.131,8); 8. SGi Walldürn II (5.982,3). bie

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019