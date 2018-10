Tiefs mit Kampf überwunden

TSV Röttingen – TSV Lengfeld II 3:1 (21:25,25:19,26:24,27:25)

Ihren erste Heimspieltag hatten die Herren 1 des TSV Röttingen in der noch jungen Saison der Bezirksliga Unterfranken. Zu Gast in der Röttinger Schulturnhalle waren der selbsternannte Titelfavorit TSV Lengfeld II und die routinierten Männer vom TSV Güntersleben.

Bei gut gefüllter Halle ging es zunächst gegen die Reservemannschaft des Bayernligisten TSV Lengfeld. Röttingen kam anfangs gut ins Spiel, musste jedoch aufgrund einiger Fehler und einer phasenweise noch instabilen Annahme den ersten Satz mit 21:25 Punkten an die Gäste abgeben.

Im zweiten Satz stellten die Einheimischen diese Schwäche ab und gewannen diesen, auch dank konstanter Aufschläge, mit 25:19. Spannend und eng blieb der folgende dritte Satz gegen nun deutlich stärkere Lengfelder. Kein Team setzte sich entscheidend ab. Mit den besseren Aktionen am Satzende gewann Röttingen mit 26:24 diesen. Die Spannung für das Heimpublikum steigerte Röttingen unfreiwillig im vierten Durchgang. Aufgrund mäßiger Aufschläge und kämpferischem Einsatz der Lengfelder, geriet man zunehmend in Rückstand. Zwischenzeitlich betrug dieser acht Punkte (11:19). Dank einiger platzierter Sprung-Flatteraufschläge von Simeon Baumann und Hannes Dollmann verkürzte man den Abstand und glich zum 24:24 erstmals aus. Mit etwas Glück und mit Hilfe der großartigen Stimmung durch das Publikum und die Spieler auf der Bank kämpfte der TSV bis zum Satz- und Matchgewinn in der „Verlängerung“ mit 27:25 Punkten. So hatte man erneut drei Siegpunkte eingefahren.

TSV Röttingen – TSV Güntersleben 3:2 (22:25,25:20,25:18,21:25,15:5)

Nun galt es, die gute Stimmung mit in das zweite Spiel des Tages gegen den TSV Güntersleben zu nehmen. Dies gelang jedoch nicht so, wie es anfangs angedacht war. Der erste Satz glich dem des ersten Spiels. Röttingen benötige Anlaufzeit, um sich auf die eher asymmetrische Spielweise des Gegners einstellen. Güntersleben kratzte jeden Angriff vom Boden und spielte die Bälle mit allen statthaften Körperteilen zurück. Außerdem erahnten die routinierten Gegner die Röttinger Züge und überzeugten mit ordentlichem Stellungsspiel. Verdient musste man erneut den ersten Satz, mit 22:25 Zählern, an die Gäste abgeben.

Die Sätze zwei und drei entschieden die Röttinger Männer mit 25:20 und 25:18 für sich, indem sie nunmehr die Taktik des Trainerteams konsequenter befolgten und über die kleinen Spieler des Gegners angriffen. Im vierten Satz ließ, nach bereits sieben gespielten Sätzen, die Konzentration bei der Heimmannschaft nach. Der TSV verlor diesen mit 21:25 und musste den ersten Siegpunkt der Saison nach Güntersleben abgeben. Um den noch verbleibenden Punkt musste der Tie-Break entscheiden.

Man sammelte noch einmal Kräfte und startete voller Elan in den verkürzten Entscheidungssatz, der seine ganz eigenen Regeln hat. Röttingen gelang es gleich zu Beginn, auch Dank einer Aufschlagserie des eingewechselten Simeon Baumann, sich einen deutlichen Vorsprung von 9:1 zu erspielen. Diesen Vorteil hielt man und gewann den Tiebreak mit 15:5.

Fünf der möglichen sechs Punkte des Spieltags blieben damit im Tauberstädtchen, womit man weiterhin auf dem zweiten Platz in der Tabelle steht. Am 20. November kommt es auswärts zum Duell mit dem ebenfalls in bislang in vier Begegnungen siegreichen Tabellenführer Schweinfurt.

Röttingen: Baumann, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Franz, Fries, Gohsrich, Hein, Mehring, Metzger, Nast, Ott und Weinberger.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018