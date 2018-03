Titel komplettiert erfolgreiche Saison

Anzeige

Röttingen.Die männliche A-Jugend des TSV Röttingen gewann bei der Bezirksmeisterschaft in Frammersbach den unterfränkischen Meistertitel im Volleyball.

Nach Siegen gegen Volkach, Trennfurt und die zweite Mannschaft aus Röttingen kam es am späten Nachmittag zum Aufeinandertreffen gegen die ebenfalls in allen drei vorangegangenen Spielen siegreichen Jungs der gastgebenden TuS Frammersbach. Anfangs noch frenetisch unterstützt vom heimischen Publikum, gelang es der Heimmannschaft allerdings nicht, die TSV-Spieler in Bedrängnis zu bringen. Schon bis zur Mitte des ersten Satzes erspielte sich Röttingen eine komfortable Führung von zehn Punkten und verteidigte diese bis zum Satzende. Einen ähnlichen Verlauf nahm der zweite Durchgang des Endspiels: Röttingen gelang es erneut, sich mit sehenswerten Aktionen einen großen Vorsprung zu erarbeiten und diesen zu halten.

Nun spielt der TSV Röttingen als Vertreter Unterfrankens bei der Nordbayerischen Meisterschaft am 17. und 18. März im oberpfälzischen Regenstauf gemeinsam mit den Siegern und Zweitplatzierten der anderen Regierungsbezirke. In der vorrunde trifft der TSV auf Mannschaften aus Schwandorf, Marktredwitz und Weißenburg. Insgesamt war 2017/2018 für den TSV die bislang erfolgreichste Saison im Jugendbereich. Im männlichen Bereich wurde nun durch die U20 nach der U12, der U 13 und der U18 bereits der vierte Titel an die Tauber geholt.