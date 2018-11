Titel, Medaillen und viele neue Bestzeiten

Die Schwimmer des SSC Taubertal lieferten bei den Württembergischen Kurzbahnmeisterschaften in Neckarsulm Top-Leistungen ab. Das Dreierteam von Trainer Frank Laudam erschwamm sich während dieser dreitägigen Wettkampfveranstaltung zahlreiche Titel, Medaillen und eine Bestzeit nach der anderen. Am Ende der Wettkampfveranstaltung hält der SSC Taubertal sechs Gold- und sechs Silbermedaillen in den Händen.

Jonas Frieß (Jahrgang 2006) war in bestechender Form. Über 1500 Meter Freistil (18,21,61 Minuten), 100 Meter Freistil, 200 Meter Brust (2:48,23 Minuten), 200 Meter Freistil (2:14,45 Minuten) und 400 Meter Freistil (4:38,53 Minuten) holte er überlegen jeweils Gold und somit fünf Württembergische Meistertitel in seinem Jahrgang. Über 100 Meter Freistil konnte er seine neu aufgestellte Bestzeit vom letzten Wochenende toppen auf 1:01,72 Minuten. Hinzu kamen zwei Vizemeistertitel über 400 Meter Lagen (5:18,72 Minuten) und 200 Meter Lagen (2:32,81 Minuten).

Maximilian Dotzel (Jahrgang 2002) holte nach einem perfekten Lauf über 100 Meter Brust überraschend mit neuer Bestzeit von 1:08,77 Minuten die Goldmedaille. Über 400 Meter Lagen sicherte er sich mit toller Zeit den Vizemeistertitel (4:53,53 Minuten). Drei weitere Silbermedaillen erreichte er über die 200-Meter-Lagenstrecke nach 2:15,74 Minuten, über 50 Meter Freistil mit einer super Zeit von 24,74 Sekunden und 100 Meter Schmetterling mit 1:00,79 Minuten. Über 100 Meter Freistil unterbot er seine Bestzeit um eine Sekunde auf 54,59 Sekunden und verpasste knapp den dritten Platz.

Jakob Frieß (Jahrgang 2007) verbesserte über alle geschwommenen Strecken seine Leistungen deutlich. 1500 Meter Freistil beendete er nach einer Gesamtzeit on 21:49,26 Minuten und belegte hier bei starker Konkurrenz einen sechsten Platz. 400 Meter Lagen beendete er nach 6:17,90 Minuten als Fünfter. Über 100 Meter Freistil steigerte er seine erst vor einer Woche aufgestellte Bestzeit nochmals um eine Sekunde auf 1:13,30 Minuten. Extrem gut gelang ihm die 400-Meter-Freistilstrecke (5:27,99 Minuten), sowie 50 Meter Freistil. Hier schlug er nach einer hervorragenden Zeit von 32,95 Sekunden an. ssc

