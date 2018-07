Tolle Ergebnisse der Damen des TSV Weikersheim

Anzeige

Während die Damen des TSV Weikersheim gute Ergebnisse einfuhren, unterlagen die Herren gleich mehrfach unglücklich.

Ihren ersten Sieg feierte das Damen 40 Team beim TK Bietigheim 2. Sabine Schneider gewann den ersten Satz, musste sich dann aber im Match-Tiebreak denkbar knapp mit 8:10 geschlagen geben. Souveräne Siege jedoch der anderen Spielerinnen: Lina Barth: 6:1, 6:2; Tamara Pollak: 6:3, 6:4 und Daniela Kolb 6:3 und 6:3. Die Gegnerinnen stellten dann ein starkes Doppel auf, gegen das Pollak/Kolb chancenlos waren. Umso klarer gewannen aber Schneider/Barth (6:3 6:0), die bei dem so erreichten 4:2-Sieg nichts anbrennen ließen.

Jeweils klare Verhältnisse bei den Einzeln und hart umkämpfte Doppel ergaben sich beim 4:2-Sieg der Damen 50 beim TA TSV Knittlingen 2. Ute Renk (6:2 6:2), Andrea Faude-Metzger (6:1 6:1) und Mareike Plathner-Löffler (6:4 6:1) holten drei Punkte, nur Karin Mueller-Freiberg verlor klar. An der Seite von Ute Renk kämpfte Maria Bach dann lange aber vergebens, das Match ging mit 4:6 und 5:7 an die Gegnerinnen. Noch länger aber nicht vergebens dann Plathner-Löffler/Mueller-Freiberg, die denkbar knapp 7:5, 5:7 und 10:8 gewannen. So kommt es am 14. Juli in Weikersheim zum spannenden Lokalderby gegen Bad Mergentheim um den möglichen Gruppensieg in der Staffelliga.