Gegen den TSV Weikersheim entwickelte sich von Anfang an eine spannende Partie. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen. Am Ende war es Phillip Brenner, der in einem hart umkämpften Herreneinzel den 5:3-Sieg für die Bad Mergentheimer klar machte.

Mit ihrer Siegesserie rücken die Badestädter vom Mittelfeld langsam, aber sicher immer weiter in Richtung Tabellenspitze. and

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018