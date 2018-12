Trainer sieht noch durchaus „Luft nach oben“

Hardheim/Höpfingen.Das internationale Achalm-Turnier in Reutlingen, an dem auch Nachwuchsfechter des FC Hardheim-Höpfingen teilnahmen, begann mit den Wettkämpfen der Schülerjahrgängen.

Jasmin Dobler erwischte leider keinen guten Start ins Turnier der U9 und verlor bereits in der Vorrunde alle Gefechte. Auch in der Direktausscheidungen und im Hoffnungslauf blieb sie sieglos und musste sich mit dem elften Platz zufrieden geben.

In der Altersklasse U10 schlug sich Anika Herm tapfer und errang in der Vorrunde vier Siege. In der Finalrunde entschied sie drei weitere Gefechte für sich entscheiden und wurde am Ende Fünfte.

Bei den Jungs gewannen sowohl Eric Krautheim als auch Leonard Blaser in den Vorrunden drei Gefechte. In der K.o.-Runde konnte sich Blaser jedoch gegen die starke Konkurrenz nicht mehr behaupten. Er landete auf dem für ihn guten 13. Platz. Eric Krautheim hingegen schaffte es über den Hoffnungslauf souverän bis ins Finale, wo er sich seinen ersten Turniersieg der Saison sicherte und seinen Vorsprung in der Landes-Rangliste weiter ausbaute.

In der B-Jugend starteten drei Hardheimer Fechter. Leon Weber, Lukas Weber und Phillip Hilpert fochten allesamt starke Vorrunden, Leon Weber ergatterte sich sogar ein Freilos für die zweite Runde der Direktausscheidung. Dort allerdings endete seine Glückssträhne. Jedoch rettete er sich über den Hoffnungslauf in die nächste Runde und wurde am Ende 14. Sein Zwillingsbruder Lukas Weber setzte sich in der ersten Direktausscheidung durch, musste sich dann jedoch ebenfalls geschlagen geben und wurde 17.

Im älteren Jahrgang focht Phillip Hilpert einen äußerst starken Wettbewerb. Zwar verlor er die erste Direktausscheidung deutlich, doch im Hoffnungslauf behielt er die Nerven und kämpfte sich bis ins Halbfinale vor. Dort unterlag er allerdings und wurde am Ende Dritter. Cheftrainer Hubert Heinrichs war mit dem Abschneiden seiner Schützlinge insgesamt zufrieden, wobei es aber noch „Luft nach oben“ gebe, wie er mit einem Augenzwinkern verriet. huhe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018