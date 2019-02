Training gleicht oft einem echten Spagat

Vier Kaderathleten in Reihen der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim. Dies sind Anna Hellinger, Madeleine Reuther, Patrick und Jennifer Seher. Alle wollen bei Landes- und Deutschen Meisterschaften sich in Szene setzten. Nach dem Grundsatz: Breitensport für alle und Förderung der Talente, wollen die Igersheimer Leichtathleten von der LG Hohenlohe auch 2019 wieder mit Erfolgen ihrer Athleten in den verschiedensten Disziplinen aufwarten.

Es gibt zwei Gruppen, zum einem die für die Jüngsten ab fünf Jahren am Freitag und die Gruppe von Kristin Albert am Donnerstag, die den Gedanken Breitensport im Vordergrund stehen haben. Dennoch geht es in diesen Gruppen auch um Leistung und Leistungssteigerung.

Vor allem die Donnerstagsgruppe, die sich als Ziel gesetzt hat einen Jedermann-Zehnkampf jedes Jahr durchzuführen, trainiert sehr zielstrebig und intensiv um die zehn Disziplinen an den zwei Tagen zu absolvieren. Der Termin für 2019 ist der 29. und 30. Juni, an dem es dann gilt die Leistungen abzurufen. Zur Vorbereitung sind alle gern donnerstags zum Training eingeladen, Beginn ist um 20 Uhr. Die anderen Gruppen vollführen einen echten Spagat in ihrem Training. Zum einem haben sie Athleten, die Leichtathletik aus Spaß und Freude betreiben zum anderen aber auch viele die zu Landes- oder Deutschen Meisterschaften wollen. Vier Athleten des 1. FC Igersheim sind durch ihre Leistungen in 2018 in unterschiedliche Württembergischen Kader für 2019 berufen worden. Das heißt es geht neben dem Vereinstraining immer wieder zu Lehrgängen nach Stuttgart oder Albstadt. Diese Lehrgänge werden vom Verband zur Unterstützung der Vereine angeboten.

Diese vier Athleten gehören den Trainingsgruppen Seher und Ledwig an. Die Geschwister Patrick und Jennifer Seher wurden beide in den Landeskader Diskus berufen. 48,41 Meter ist die Bestleistung von Patrick Seher mit dem 1,5 kg schweren Diskus. Dies brachte in in der Württembergischen Bestenliste auf den dritten Platz und in der deutschen Bestenliste auf den 19. Platz. Als Ziele hat sich Patrick Seher für 2019 die Teilnahme am Ländervergleichskampf in Brixen, eine gute Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften und eine Weite über 55 Meter gesteckt. Jennifer Seher hat 46,63 Meter als Bestleistung stehen. Damit belegte sie 2018 den zweiten Platz in der Württembergischen Bestenliste und den 19 Platz in der Deutschen Bestenliste. 2019 steht erst mal das Abi im am Internationalen Wirtschaftsgymnasium in Bad Mergentheim im Vordergrund.

Der weitere Weg des Studiums wird sie dann in die USA führen. Neben dieser Herausforderung des Abis muss die Zeit für das Training immer gut geplant werden. Ihr Ziel ist es, wie bei ihrem Bruder, eine gute Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften im Sommer zu erzielen. Anna Hellinger ist wurfgewaltig und somit bekam sie die Berufung in den Speerkader. 37,81 Meter ist ihre Bestmarke des letzten Jahres, damit war sie beste Werferin Württembergs des Jahrgangs 2004 in 2018 und in der Deutschen Bestenliste kam sie damit auf den 9. Platz. Ihre Ziele für 2019 sind klar definiert. Sie will wieder bei den Landesmeisterschaften mit um den Sieg werfen. Madeleine Reuther wurde als Nachwuchsathletin in den F-Kader Mehrkampf berufen.

Ihre Vielseitigkeit unterstrich sie voriges Jahr mehrfach. Mit dem zweiten Platz bei den Württembergischen Bestenkämpfen des Jahrgangs 2005 hatte sie ihren größten Erfolg. Die Württembergische Bestenliste führt sie über 60 Meter Hürden in 9,82 Sekunden ebenso wie in den Blockwettkämpfen Wurf und Sprint/Sprung an.

